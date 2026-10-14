蘋果（Apple）10月13日發表新一代Apple TV 4K（第4代）及HomePod mini 2，兩款新品確定將在台灣上市，不過售價貴了不少，2022年Apple TV 4K（第3代）ㄧ推出時，台灣售價僅4490元起，今年6月已先漲至6900元，沒想到10月新一代產品登場，定價直接衝上9900元，HomePod mini 2售價也從第一代最初的3000元，漲到4790元。
Apple TV 4K價格翻倍！2022年4490元、今年6月再漲一波
回顧蘋果2022年10月推出Apple TV 4K（第3代），當時台灣售價分別為4490元起，不到5000元就能入手，但今年6月25日無預警調整台灣多款產品價格，連已推出近4年的Apple TV 4K也沒逃過漲價命運。其中，64GB Wi-Fi版本從4490元調高至6900元；128GB Wi-Fi＋乙太網路版本更從4990元飆至8500元。
時隔不到4個月，蘋果10月13日發表新一代Apple TV 4K（第4代），台灣售價進一步來到9900元。若與2022年第3代的4490元起售價相比，新款貴了5410元，漲幅達120.5%；即使與當年128GB版本4990元比較，也貴了4910元，價格幾乎翻倍。Apple TV 4K（第4代）台灣10月15日上午9點開放預訂，11月13日正式開賣。
Apple TV 4K貴在哪？5大升級重點一次看
雖然新一代Apple TV 4K價格明顯提高，但硬體也迎來多項升級，從晶片效能、語音操作到家庭劇院功能都有改進。
◾A19晶片效能提升：從前一代A15仿生晶片升級至A19，CPU效能最高提升50%，GPU效能最高達到上一代2倍，操作更加流暢。
◾新增AV1解碼器：支援更有效率的高畫質串流播放，有助減少頻寬使用量。
◾免持Siri語音控制：內建3個遠距麥克風，即使正在播放影片，也能直接喊「嘿Siri」搜尋節目、控制播放內容。
◾4顆HomePod打造家庭劇院：可搭配4顆HomePod mini 2或HomePod（第2代）揚聲器，系統會自動辨識擺放位置，調整音訊播放時序與音量，提供環繞音效。
◾Siri Remote精確尋找：透過相容iPhone定位遙控器，也能讓遙控器發出聲音，不怕掉進沙發縫隙找不到。
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回顧蘋果2022年10月推出Apple TV 4K（第3代），當時台灣售價分別為4490元起，不到5000元就能入手，但今年6月25日無預警調整台灣多款產品價格，連已推出近4年的Apple TV 4K也沒逃過漲價命運。其中，64GB Wi-Fi版本從4490元調高至6900元；128GB Wi-Fi＋乙太網路版本更從4990元飆至8500元。
時隔不到4個月，蘋果10月13日發表新一代Apple TV 4K（第4代），台灣售價進一步來到9900元。若與2022年第3代的4490元起售價相比，新款貴了5410元，漲幅達120.5%；即使與當年128GB版本4990元比較，也貴了4910元，價格幾乎翻倍。Apple TV 4K（第4代）台灣10月15日上午9點開放預訂，11月13日正式開賣。
雖然新一代Apple TV 4K價格明顯提高，但硬體也迎來多項升級，從晶片效能、語音操作到家庭劇院功能都有改進。
◾A19晶片效能提升：從前一代A15仿生晶片升級至A19，CPU效能最高提升50%，GPU效能最高達到上一代2倍，操作更加流暢。
◾新增AV1解碼器：支援更有效率的高畫質串流播放，有助減少頻寬使用量。
◾免持Siri語音控制：內建3個遠距麥克風，即使正在播放影片，也能直接喊「嘿Siri」搜尋節目、控制播放內容。
◾4顆HomePod打造家庭劇院：可搭配4顆HomePod mini 2或HomePod（第2代）揚聲器，系統會自動辨識擺放位置，調整音訊播放時序與音量，提供環繞音效。
◾Siri Remote精確尋找：透過相容iPhone定位遙控器，也能讓遙控器發出聲音，不怕掉進沙發縫隙找不到。