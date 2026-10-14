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台灣星巴克12日實施新政策，若消費者要求少冰、去冰，想補滿容量，須額外支付15元，引來不少客人抱怨。知名KOL Corin在Threads上發文，透露自己在機場買星巴克，知道少冰不能補滿的規定，但問了店員能否加水就好，沒想到店員婉拒，但表示可以另外裝一杯水給她，讓她自己倒進去，留言處不少網友替星巴克店員說話，新規定實在讓他們太為難了。知名KOL Corin在Threads上發文，透露自己在星巴克買了紅茶拿鐵中杯少冰，她也知道少冰不能補牛奶，禮貌詢問店員能否加水就好，結果店員面帶歉意，表示加水也沒辦法，但是可以另外裝一杯水給她，讓她自己加進去。不少網友看了Corin的貼文，都忍不住替店員說話，大讚該位店員非常有耐心，雖然規則是死的，但變相解法非常優秀，「員工真的好為難」、「算是很好的做法」、「至少有幫忙想解決方法了」也有人說如果店員幫忙加水進去，導致飲料變難喝有可能會被投訴，不如讓客人自己來。不僅如此，也有人提到客製化加糖也要加15元，店員好心提醒，如果到旁邊的自助區加糖包或是糖漿球就不用錢，反應非常快速。