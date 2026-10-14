人氣足球動漫巡迴展覽《藍色監獄展 EGOIST EXHIBITION the animation》首度跨出日本，並選在香港作為海外巡迴第一站，將於11月6日至24日在香港九龍啟德 AIRSIDE 登場。這次不只把日本展覽的經典內容搬到香港，更規劃跨樓層展區，從大型沉浸式體驗、特別展覽到香港限定 POP UP Store，讓粉絲一次走進潔世一、蜂樂迴、凪誠士郎等角色所處的熱血足球世界。
《藍色監獄》海外首站選香港！11月6日正式開展
《藍色監獄展 EGOIST EXHIBITION the animation》在日本多地巡迴後，宣布將陸續前往香港、首爾及新加坡，其中香港站率先於11月6日開幕，由 Medialink 授權、Cross Studio 主辦，展期一路持續至11月24日。
《藍色監獄》改編自金城宗幸原作、野村優介繪製的同名漫畫，自2018年開始連載，以「培養世界第一前鋒」為核心設定，打破傳統足球作品強調團隊合作的敘事方式，透過選手之間的競爭、淘汰與成長，描寫一群高中生爭奪最強前鋒寶座的故事，全球漫畫累積發行量已突破6500萬冊。
動畫第1季於2022年10月開播，2024年推出劇場版《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》，全球累計票房突破36億日圓，同年10月再推出第2季《藍色監獄 VS. U-20 JAPAN 日本代表隊》。隨著電視動畫第3季確定製作，官方也持續透過大型展覽延續作品熱度。
沉浸式展區跨越兩層樓！香港限定商店同步登場
香港站最大特色，就是將展覽空間分散在 AIRSIDE 不同樓層，粉絲可以自由探索各個展區。其中1樓規劃大型沉浸式展覽空間，透過不同展示方式呈現《藍色監獄》的競技世界，讓觀眾感受作品中充滿壓迫感與速度感的足球氛圍。
4樓則設置特別展覽及香港限定 POP UP Store，除了欣賞展覽內容，也能順道選購相關周邊商品。不過，目前主辦單位尚未公布香港限定商品完整品項、價格及購買規則，想要收藏周邊的粉絲仍須留意後續公告。對於計畫11月前往香港旅遊的台灣動漫迷來說，可以考慮將這場《藍色監獄》大型展覽排進行程。
🟡《藍色監獄展》香港站活動資訊
📌名稱：藍色監獄展 EGOIST EXHIBITION the animation Hong Kong
📌日期：2026年11月6日至11月24日
📌時間：11：00至21：00
📌地點：香港九龍啟德 AIRSIDE
📌內容：L1大型沉浸式展覽、L4特別展覽及香港限定 POP UP Store
📌售票平台：KLOOK
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《藍色監獄展 EGOIST EXHIBITION the animation》在日本多地巡迴後，宣布將陸續前往香港、首爾及新加坡，其中香港站率先於11月6日開幕，由 Medialink 授權、Cross Studio 主辦，展期一路持續至11月24日。
《藍色監獄》改編自金城宗幸原作、野村優介繪製的同名漫畫，自2018年開始連載，以「培養世界第一前鋒」為核心設定，打破傳統足球作品強調團隊合作的敘事方式，透過選手之間的競爭、淘汰與成長，描寫一群高中生爭奪最強前鋒寶座的故事，全球漫畫累積發行量已突破6500萬冊。
動畫第1季於2022年10月開播，2024年推出劇場版《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》，全球累計票房突破36億日圓，同年10月再推出第2季《藍色監獄 VS. U-20 JAPAN 日本代表隊》。隨著電視動畫第3季確定製作，官方也持續透過大型展覽延續作品熱度。
香港站最大特色，就是將展覽空間分散在 AIRSIDE 不同樓層，粉絲可以自由探索各個展區。其中1樓規劃大型沉浸式展覽空間，透過不同展示方式呈現《藍色監獄》的競技世界，讓觀眾感受作品中充滿壓迫感與速度感的足球氛圍。
4樓則設置特別展覽及香港限定 POP UP Store，除了欣賞展覽內容，也能順道選購相關周邊商品。不過，目前主辦單位尚未公布香港限定商品完整品項、價格及購買規則，想要收藏周邊的粉絲仍須留意後續公告。對於計畫11月前往香港旅遊的台灣動漫迷來說，可以考慮將這場《藍色監獄》大型展覽排進行程。
📌名稱：藍色監獄展 EGOIST EXHIBITION the animation Hong Kong
📌日期：2026年11月6日至11月24日
📌時間：11：00至21：00
📌地點：香港九龍啟德 AIRSIDE
📌內容：L1大型沉浸式展覽、L4特別展覽及香港限定 POP UP Store
📌售票平台：KLOOK