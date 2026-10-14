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▲剛好是13號星期五！ 66年前論文預言人類被「擠壓致死」（圖／路透社／達志影像）

網路上近來又瘋傳一篇66年前的科學論文，說人類將在「2026年11月13日」迎來「末日」。這個日子離現在只剩約一個月，讓不少人好奇是不是真的要出事。事實上，這篇論文談的是人口成長的數學推算，並不是真的預言世界末日，而且聯合國最新預測顯示，全球人口的走向早已和當年的推算不一樣。據英國《獨立報》（The Independent）報導，這篇論文於1960年刊登在知名期刊《科學》（Science），作者之一是奧地利裔美國物理學家海因茨．馮．福斯特（Heinz von Foerster），並與伊利諾大學的研究人員共同撰寫。研究團隊分析過去的歷史人口資料後，認為全球人口正以「超指數」的方式加速成長；如果這個趨勢沿著過去2000年的曲線繼續下去，到2026年11月13日，人口數字就會趨近於無限大。論文中最聳動的一句話是：「我們的曾曾孫輩不會餓死，而是會被擠壓致死。」這項推算當年在人口學界引發不少爭議，但直到1990年代，人口成長的情況仍然大致符合預測曲線。巧合的是，2026年11月13日剛好是週五，也就是西方人眼中不吉利的「13號星期五」，讓這個預言更添話題性。不過，這只是日期上的巧合，論文本身是用數學公式推算出「人口成長曲線的發散點」，並不是在預告某場災難發生。不過，這幾十年來，全球生育率持續下降，人口成長速度早已放緩，與當年的公式分道揚鑣。聯合國《世界人口展望》預測，全球人口會在2084年前後達到約103億人的高峰，之後逐漸減少。人口學者也提醒，現在要擔心的，反而不是「人太多」，而是少子化與高齡化帶來的問題。經濟學家警告，低生育率可能造成經濟停滯、勞動力短缺，以及醫療與長照體系負擔加重。除了人口，近年的末日焦慮也來自其他風險。《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）在1947年設立的「末日鐘」，今年1月公布的時間，是距離午夜僅剩85秒，是設立以來最接近午夜的紀錄，主要是警示戰爭、氣候變遷與失控的人工智慧等威脅。《原子科學家公報》總編輯約翰．梅克林（John Mecklin）說，目前的發展路線難以持續，各國領導人，尤其是美國、俄羅斯和中國，應該帶頭想辦法降低風險。1960年的那篇論文，是以當時的人口成長趨勢為基礎的推算，並不是證實世界會在2026年11月13日毀滅。真正值得關注的，是人類如何面對那些可能長期存在的全球性風險。