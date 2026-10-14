樂桃航空促銷來了！此次推出「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」活動，主打台北至日本來回之間共計有6條航線優惠價，最低單程1280元起，今（14）日12:00開跑，優惠至10月17日23:59止，適用出發旅遊期間為2026年10月19日～2027年02月03日。
樂桃航空（Peach Aviation）此次活動促銷開跑，主打「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」，單程新台幣1280元起，適用於2026年10月19日～2027年02月03日期間之航班。樂桃航空今（14）日開賣，於官網可下訂。
🟡樂桃航空「輕鬆飛！樂享限時促銷」7航線優惠一覽：
▪️台北-名古屋2380元起
▪️台北-沖繩1280元起（部分1580元）
▪️大阪-台北2080元起
▪️東京-台北2480元起
▪️名古屋-台北2380元起
▪️沖繩-台北1280元起
備註：以上皆為單程未稅價
🟡本次樂桃航空「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
星宇航空與雅詩蘭黛集團合作 推廣紅絲帶乳癌防治活動
星宇航空則是宣布攜手雅詩蘭黛集團推廣粉紅絲帶乳癌防治活動今年邁入第五年，今年雙方延續合作，將粉紅絲帶融入旅客的飛行旅程，從機場、CG
I （Computer-Generated Imagery）影片到「粉紅絲帶驚喜航班」， 星宇航空一線服務同仁也將於十月份配戴粉紅絲帶． 邀請旅客一同響應乳癌防治，將健康關懷帶進每一段旅程。
今年為星宇航空連續第五年響應粉紅絲帶活動，
更特別將公益巧思延伸至飛行旅程！10月24日台北－ 大阪JX820將安排「粉紅絲帶驚喜航班」， 旅客可獲得精心準備的粉紅絲帶禮品，包含帆布肩背托特包、 粉紅絲帶別針、倩碧保養組3件套及化妝包，除了實體活動， 今年星宇航空與雅詩蘭黛集團也將粉紅絲帶以數位創意形式呈現， 粉紅絲帶化身為一朵朵輕盈的「粉紅雲」， 與星宇航空的飛機共同翱翔天際，將關懷與支持帶往世界各地。即日起至31日期間，星宇航空一線同仁亦將配戴粉紅絲帶， 以實際行動支持乳癌防治．號召更多人共同響應。
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▪️台北-名古屋2380元起
▪️台北-沖繩1280元起（部分1580元）
▪️大阪-台北2080元起
▪️東京-台北2480元起
▪️名古屋-台北2380元起
▪️沖繩-台北1280元起
備註：以上皆為單程未稅價
🟡本次樂桃航空「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
星宇航空與雅詩蘭黛集團合作 推廣紅絲帶乳癌防治活動
星宇航空則是宣布攜手雅詩蘭黛集團推廣粉紅絲帶乳癌防治活動今年邁入第五年，今年雙方延續合作，將粉紅絲帶融入旅客的飛行旅程，從機場、CG
今年為星宇航空連續第五年響應粉紅絲帶活動，