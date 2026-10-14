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CoCo「都可」唸ㄉㄡ還是ㄉㄨ？一票不知：只會唸摳摳

▲CoCo都可的正確唸法，讓一對情侶彼此持不同看法。（圖／翻攝Google地圖）

CoCo「都可」正確唸法曝光！小編大玩諧音梗

都可品牌的正確唸法是「都市的都」，不過品牌有時也會自己玩諧音梗

▲CoCo小編曾在2020年於官方臉書幽默發文，「我是覺得唸都可或都可都可以啦，但其實正確要唸都可。」直接玩起諧音梗。（圖／CoCo都可臉書）

CoCo都可是台灣連鎖手搖飲料品牌，在全世界擁有超過4500家門市，並以經典款百香雙響炮、奶茶三兄弟聞名，但喝了那麼久的CoCo，你知道「都可」究竟要唸ㄉㄡ還是ㄉㄨ嗎？，讓一票人直呼搞錯超久！一名女網友日前在Threads發文，表示近日與男友對手搖飲料品牌CoCo「都可」正確發音有不同看法，坦言自己一直以來都是唸「ㄉㄨ」，卻被男友糾正讀音應是「ㄉㄡ」，讓她崩潰詢問「誰可以幫我解惑」。問題曝光後，，「打電話訂的時候店員說『cocoㄉㄨ可你好』」、「這局我會，就是叫摳摳」、「從來沒念過那兩個字……直接無視。也忘了有這兩個字」、「喝了這麼多年，第一次發現有都可，同事全部都只念coco而已」。CoCo「都可」究竟是唸ㄉㄡ還是ㄉㄨ呢？事實上，CoCo都可行銷總監陳麗珍曾接受《網路溫度計DailyView》10週年專訪時，曾親自解釋表示，CoCo小編曾在2020年於官方臉書幽默發文，「我是覺得唸都可或都可都可以啦，但其實正確要唸都可。」直接玩起諧音梗，並貼出一張CoCo都可發音的圖片，畫面中可見不論是ㄉㄡ和ㄉㄨ都有，當時引來一票網友笑翻留言「到底是都可還是都可啦」。