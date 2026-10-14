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日本奈良公園近日流出一段影片，畫面中一名老先生疑似把塑膠袋遞給鹿吃，旁邊一名日本男子見狀，立刻衝過去，徒手把鹿嘴裡的塑膠袋挖出來，還當場嚴厲斥責。事後，老先生的女兒出面道歉，說父親只是想讓鹿知道袋子裡已經沒有食物，並非故意傷害動物，但仍然讓不少網友無法接受。從網路上流傳的影片可以看到，老先生站在鹿群旁邊，疑似把一個塑膠包裝袋遞到鹿的面前，鹿隨即把袋子含在嘴裡。此時一名說日語的旁觀男子迅速趕上前，蹲下來伸手把膠袋從鹿口中拉出，並用嚴厲的口氣責備老人家。站在一旁的女兒連忙道歉，兩人之後匆匆離開現場。影片在社群平台瘋傳後，老先生的女兒也在個人帳號發文。她承認，父親讓鹿接觸塑膠袋，以及兩人沒有及時把袋子拿回來，都是不恰當的行為，並表示道歉。她解釋，父親伸手是想讓鹿知道袋子裡已經沒有食物，並非有意傷害牠，還說：「這起事件沒有任何意圖，我非常尊重當地文化，並深感遺憾。」不過，這番說明沒有讓網友息怒，不少人留言說「鹿太可憐了，我不明白為什麼要讓牠吃這種東西」、「這種行為就應該被制止」，也有人呼籲當局加強管理遊客的餵食行為。奈良公園以野生鹿聞名，鹿群已成為當地重要的觀光象徵，也受到法律保護。據日本媒體過去報導，園區曾發生鹿隻誤食塑膠袋後死亡的案例，園方與保育團體多年來一再提醒遊客：只能購買官方指定的「鹿仙貝」餵食，不要把其他零食或塑膠袋帶進鹿群活動範圍，更不要讓鹿接觸塑膠類垃圾。鹿的消化系統並不適合處理人造垃圾，塑膠袋一旦吞下去，可能卡在腸胃，造成健康危害。遊客如果餵完食物，也應該把包裝紙、袋子等垃圾收好帶走，避免鹿誤食。隨著赴日旅客愈來愈多，奈良公園這幾年也陸續傳出遊客逗弄、追逐或拉扯鹿的爭議。園方除了設立多語言提醒標示，也不斷呼籲遊客保持適當距離。這次事件，再度讓外界關注，究竟該如何兼顧觀光與動物保護。