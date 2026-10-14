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蔣萬安先上綜藝節目 趙少康：候選人要有趣、有人味

專訪時間蔣營希望晚一點 趙少康：每個候選人都有自己的規劃

表態支持蔣萬安 趙少康：沈伯洋異軍突起值得關注

台北市長選戰持續升溫，民進黨參選人沈伯洋近期積極接受不同政治立場的政論節目專訪，尋求連任的台北市長蔣萬安則被質疑仍停留在「同溫層」。不過，近日傳出蔣萬安將登上綜藝節目《11點熱吵店》，引發外界質疑為何先上綜藝節目，而非政論訪談。對此，資深媒體人趙少康今（14）日表示，候選人本來就要有趣、有人味，不應該太過死板，認為蔣萬安先上綜藝節目「是個很聰明的選擇」。對於蔣萬安選擇先上綜藝節目，趙少康持正面看法。他表示，選舉期間候選人參加綜藝節目並不少見，「候選人本來就要有趣嘛，要人味、要人性，不是那麼死板板的」，因此認為蔣萬安這樣的安排相當聰明。針對蔣萬安何時登上自己的節目，趙少康表示，蔣萬安之後確實會來接受專訪，屆時提問將以市政議題為主。蔣萬安既然要參選市長，相信對於市政問題一定能有很好的表現。至於專訪時間安排，趙少康透露，主要是蔣萬安方面希望能安排得晚一點，強調每位候選人都有自己的選戰規劃。另外，被問及台北市長選舉支持誰，趙少康表示，從政黨立場來看，自己當然支持蔣萬安，加上兩人也是好朋友，蔣萬安平時也相當認真。不過，趙少康也提到，沈伯洋近期「異軍突起」的現象，確實值得關注。