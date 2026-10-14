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立法院外交國防委員會今（14）日安排「松山機場遷建與臺中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」專案報告，輪值召委徐巧芯在會議前宣佈，延長登記截止時間到12點，稱要等上專訪的沈伯洋，引爆另名召委王義川不滿，8度崩潰嗆「沒看過這麼爛的召委」，不過徐巧芯不甩他，同時宣佈輪值期間會再加開兩場專案報告，讓委員感受到充分討論空間，更說若不夠歡迎再排第三、第四場。身處立院外交國防委員會的立委沈伯洋今早接受資深媒體人趙少康專訪；徐巧芯在會議開始前稱，關於發言截止登記時間，有委員表達關心松機事情，不過打開手機在上廣播，跟媒體說簽到但不知道趕不趕得上，她應該要等他一下，怕登記不到，那個節目她也去過到10點，離立法院不是很遠，所以把發言時間登記截止到12點。不過徐巧芯的發言引爆另名召委王義川強烈不滿，直呼廢話，這跟今天會議有什麼關係，本來大家到10點半，講這些廢話幹嘛，浪費大家時間，人家登記不登記關你什麼事，隨後又跳針一連說了7次關你什麼事。徐巧芯則滿面笑容地說，這有關係的，更要王義川冷靜，並反問還是他同事就不想來了，今天有好多人登記發言，所以確定不來了？剛才他有提到說想要來發言，但不確定能否簽到，所以把發言登記到12點，不要讓優秀立委覺得星期一專案報告不想來、星期二缺席，星期三又登記不到，少了關心的機會太可惜，所以12點之後先休息，下午繼續開會。徐巧芯隨後又宣佈，有委員提到，關於專報希望找更多行政單位，今天專報有國防部、交通部、法務部、教育部以一次排算滿多的，但既然有立委提出希望增加，她身為召委從善如流，宣佈她輪值期間會再加開兩場相關專案報告，讓委員感受到充分的討論空間，不夠也歡迎大家再表達，是要排第三或第四場，只是說排了希望大家都來開會，不能說要、要、要，談到日期又不決定，相信是不會啦，但委員的意見她是一定要回應的。沈伯洋昨針對徐巧芯排松機遷移專報一事，稱排案方式可以再精準一點，松機跟醫療後送、離島交通也有很大關係，若真要討論，衛福部、離島也應納入才會充分，否則不夠細緻，有點可惜。