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星巴克去冰新制惹怒熟客！特大杯剩半杯挨轟 官方決定不回應

▲記者實測星巴克大杯那堤去冰不補滿的容量，發現僅約杯身的三分之二滿。（圖／記者蕭涵云攝）

消費者質疑星巴克是否違約 北市消保官：須依具體情況判斷

▲有星巴克熟客實測特大杯去冰但不加價，發現飲品幾乎只剩半杯。（圖／翻攝自Threads@orion_huang1227）

星巴克客製化收費新制10月12日上路，少冰、去冰後若要補滿牛奶或飲料，每杯須加收15元，不少顧客發現，若不付費補量，特大杯飲料可能只剩半杯，讓長期支持品牌的熟客大感失望，社群湧現「買一送一變成一」等批評。面對外界持續熱議，統一星巴克經內部討論後決定「婉拒回應」，再度掀起消費者議論。星巴克新制上路當天，就有長期消費的顧客實際測試。他平時習慣點特大杯飲品，這次同樣選擇去冰，但沒有加價補足容量，拿到飲料後卻發現杯中內容物明顯減少，幾乎只剩半杯，讓他忍不住發文詢問：「星巴克確定要這樣對主顧客嗎？」《NOWNEWS》記者也實測星巴克大杯那堤去冰不補滿的容量，發現僅約杯身的三分之二滿，確實和滿杯落差相當大。不少網友怒轟，既然已經支付特大杯的價格，去冰後卻只拿到半杯根本不合理，「買1送1=1」、「笑死花一杯的錢只給你半杯，加滿還要加錢，超級荒謬」、「冰塊佔一半品名要不要改成咖啡冰塊」、「賣一杯就應該給一杯的量」。也有店員無奈表示，新制上路需要不斷和客人解釋為何補滿要加價，直接站在第一線面對顧客的情緒，為此感到辛苦。至於外界對新制的批評與各種討論，根據《自由時報》報導，統一星巴克經過內部討論後，決定婉拒回應。針對去冰後飲品份量明顯減少，是否可能涉及業者未依約履行，台北市主任消保官林傳健表示，仍須依商品容量標示、廣告內容、點餐時的說明，以及實際交付情形具體判斷，不能單憑去冰後的杯中份量，就直接認定業者違約。林傳健也提醒，若業者因消費者選擇去冰而不補足飲品，或補加牛奶需要另外收費，都應在消費者點餐前清楚說明，避免民眾付款後才發現實際拿到的份量或應付費用與原先預期不同，進而產生消費爭議。