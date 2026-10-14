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▲台鋼天鷹公開最新制服海報，安芝儇（下右3）與Mingo（下右2）站在第一排中間。（圖／台鋼啦啦隊IG@wing_stars_official）

台鋼球團專屬啦啦隊「Wing Stars」日前爆發離隊潮，包含一粒（趙宜莉）在內共7名成員約滿畢業，隨後韓籍女神安芝儇與Mingo（朴旻曙）因移除社群官方連結、缺席排球隊班表，甚至Mingo還曬出跳〈我要辭職了〉舞蹈影片，引發出走傳聞。不過台鋼球團12日公開旗下排球隊「台鋼天鷹」啦啦隊最新宣傳照，兩人不僅雙雙入列，更霸氣站上前排C位，確定續留，瞬間撫平廣大球迷的疑慮。台鋼啦啦隊近期震撼彈不斷，官方日前證實一粒、李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯及圈圈等7位女孩離隊。消息一出震驚全網，眼尖網友隨即發現安芝儇與Mingo個人社群主頁悄悄撤下「台鋼」相關資訊，且排球隊「台鋼天鷹」應援班表也不見兩人名字。加上Mingo在此敏感時間點上傳Cover田小娟新歌〈我要辭職了〉的跳舞短影音，種種巧合讓外界揣測兩位韓籍女神是否也將解約離台。面對沸沸揚揚的傳聞，台鋼球團12日正式公布職排台鋼天鷹啦啦隊全新宣傳照與新制服。照片中兩大韓籍女神安芝儇與Mingo穿上全新戰袍，穩穩被安排在最前排核心C位，用實際行動粉碎離隊謠言。而全新應援戰袍以「晴空」與「展翼飛翔」為設計概念，巧妙搭配天空藍、純白與亮黃色，展現清新且充滿活力的嶄新形象。看到安芝儇與Mingo雙雙穿上新制服站C位亮相，大批守候多時的粉絲終於放下心中大石，紛紛感性留言：「我可以放心吃飯睡覺，謝謝台鋼」、「這張照片讓人眼眶泛淚」，直呼看到兩位女神順利留隊，總算能讓人鬆一口氣。