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中油去年已簽合作意向書 是否具法律約束力成關鍵

阿拉斯加LNG計畫規模龐大 韓國投資承諾也存疑

期中選舉倒數3週 川普藉能源投資替共和黨造勢

美國總統川普13日宣布，台灣已同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫30%的天然氣產量，並承諾投資44億美元（約新台幣1390億元），協助推動這項大型能源開發案。川普宣稱，台灣的承諾將「確保計畫成功」，但相關交易條件尚未明朗，台灣經濟部也尚未證實川普說法。綜合路透社、彭博及CNBC等外媒報導，川普13日在阿拉斯加州瓦西拉（Wasilla）出席共和黨造勢活動時表示，台灣已同意在未來20年內，購買阿拉斯加天然氣管線輸送天然氣的30%。川普表示：「台灣剛剛同意，在未來20年購買這條管線30%的天然氣，這保證了計畫的成功。」同場出席的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則指出，台灣已承諾投資44億美元，用於開發阿拉斯加天然氣管線。不過，目前尚不清楚台灣承諾採購的具體數量、價格及合約條件。台灣經濟部尚未立即回應，白宮及台灣中油也未即時證實相關協議內容。台灣中油去年與阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corp.）簽署合作意向書，表達採購液化天然氣及投資管線計畫的意願，當時總統賴清德表示，相關合作有助於強化台灣能源安全。不過，根據彭博報導，這份意向書並不具法律約束力，因此川普此次宣布的採購及投資承諾，是否已轉化為正式合約，仍有待進一步確認。台灣今年2月曾表示，計畫增加美國天然氣採購量，使美國天然氣占全年進口量約三分之一，藉此降低對其他供應國的依賴。由於台灣超過90%的能源仰賴進口，加上人工智慧（AI）產業發展帶動電力需求成長，穩定天然氣供應已成為能源政策的重要課題。阿拉斯加LNG計畫預計興建長達約1287公里的天然氣管線，將阿拉斯加北坡的天然氣輸送至液化設施，再出口至亞洲市場。開發商Glenfarne本月向美國政府提交的報告指出，目標是在2029年開始供應天然氣。然而，這項計畫多年來一直面臨開發成本高昂，以及難以取得具法律約束力的長期採購與投資承諾等問題。川普本月稍早也宣稱，韓國已承諾投入約500億美元參與阿拉斯加能源計畫，但韓國政府強調，是否投資仍須評估商業可行性，尚未做出最終決定。川普甚至警告，若韓國遲遲不簽署協議，美方可能提高相關費用，但未說明具體措施。值得注意的是，川普此次宣布台灣採購承諾，正值美國11月3日期中選舉進入倒數階段。川普13日前往阿拉斯加州，為尋求連任的共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）站台。蘇利文長期支持阿拉斯加天然氣管線計畫，川普也在活動中公開感謝他協助促成相關投資。川普同時宣稱，阿拉斯加LNG計畫所需許可均已取得核准，並將這項計畫視為擴大美國能源出口的重要一步。不過，在台灣及韓國尚未全面確認投資與採購條件前，這項大型能源開發案能否如期推動，仍有待觀察。