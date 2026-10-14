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政府規畫明年農曆年前普發現金1萬元，不過，國民黨主張應該普發2萬元，今（14）日在立法院財政委員會，藍委質疑為何總統賴清德普發1萬可以，2萬就不行，還要舉債？財政部長莊翠雲表示，雖然今年前9月稅課收入較去年增加約7000億元，但依新版財劃法，歸屬中央部分只增加約2500億元，地方則增加4500億元，比中央多了2000億元，不能全數視為中央可用資金，還是要以國家財政紀律做考量。莊翠雲今日赴財委會進行業務報告，不過，藍綠立委也關切普發現金議題，對於普發現金1萬元能否在明年農曆年前發放？莊翠雲表示，前置作業已開始進行，若立法院能在明年1月5日三讀通過116年總預算，1月20日總統公布，就可以進行實質發放，財政部也有做實質推算，但變數仍很多，還是要立法院盡速通過116年總預算。不過，國民黨立委林德福及賴士葆都質疑為何總統說普發現金1萬元就可以，國民黨主張發2萬元就不行，還說要舉債，莊翠雲則解釋，由於新版財劃法修法之後，已將95%的營業稅收入劃撥地方政府，以營業稅來說，前9月全國營業稅收入超過6000億元，中央僅約280億元，稅收成長主要反映在地方。也因此，即便今年前9月稅收比去年同期增加7000億元，但中央只增加約2500億元，地方增加約4500億元，地方增加的比中央多了2000億。莊翠雲表示，明年普發現金1萬元、全民共享AI紅利，是在總預算編列時，依稅收情形審慎評估，「沒有增加實質舉債」，社福、醫療、教育及國防等施政計畫也沒有受到排擠。至於為何編列在116年度中央政府總預算內，而不是編列特別預算？她說，一般年度預算與特別預算兩者是相輔相成，既然在總預算納編時認為可以普發現金，所以就編列在總預算內，而民眾都希望能早點領到，在春節前能領到，因此，推算合理時間就編在總預算內。