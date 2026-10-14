我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱撒飯店連鎖此次推出「聯合住宿券」，每晚最低2545元起即可暢遊全台。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

「聯合自助餐券」最低下殺每張729元 10月18日有買一送一

▲台北凱撒大飯店Buffet「Checkers」將有機會只要445元就能吃到。（圖／翻攝台北凱撒官網）

台北萬豪酒店也有餐券賣一送一 每周三12:00限量推出

▲台北萬豪酒店的半自助式餐廳「Garden Kitchen」最優將有買一送一優惠。（圖／台北萬豪提供）

「2026 ITF台灣國際旅展」將於11月6日登場，凱撒飯店連鎖宣告，旗下10間飯店將於10月16日中午12:00至11月9日晚間23:00推出線上旅展，祭出住宿、餐飲之優惠。此次「聯合住宿券」每張2799元，買10送1，換算每晚最低只要2545元起。「聯合自助餐券」則每張890元，買10送1、買50送8、買100送22，每張最低729元起，可於多家飯店buffet使用，若是悅市集自助餐廳吃晚餐，原價1250元+10%=1375元，等於是打到大約5.3折，再送880元的法式羔羊排一份。尤其必搶10月18日更有「聯合餐券」限量買一送一優惠。凱撒飯店連鎖此次推出「聯合住宿券」，每晚最低2545元起即可暢遊全台。住宿券使用彈性高，可單張使用，也能自由搭配多張兌換。持1張住宿券平日可入住台北凱撒、台北凱達、阿樹國際旅店、內湖凱旋、台北趣淘漫旅、台南趣淘漫旅、台東趣淘漫旅，並享各館專屬加碼好禮。持2張券平日可入住板橋凱撒豪華雙人客房或墾丁凱撒景觀客房，皆含早餐。墾丁凱撒再依使用券數提供不同房型選擇：持3張可入住池畔花園客房、6張入住豪華花園套房，10張則可入住擁有150坪寬敞空間的獨棟VILLA。餐飲優惠則有「聯合自助餐券」，每張890元，除延續「買10送1」優惠外，今年再加碼推出「買50送8」、「買100送22」，最高優惠換算每張729元起。持券用餐再加贈價值880元的法式羔羊排一份。「聯合自助餐券」適用於台北凱撒Checkers、台北凱達百宴、台北新板希爾頓悅市集，以及板橋凱撒蓮花餐廳泰式南洋料理吃到飽。凱撒飯店連鎖補充提醒，各館依餐期及平假日定義酌收差額，實際使用規則依各館公告為準。而最為優惠的，就是台北萬豪酒店宣布，搶先推出線上旅展，即日起至11月15日晚間11時59分限期開賣。集結五間餐廳共推出8款餐券，64折起，另還有自助餐券限量買一送一。其中亮點包含Garden Kitchen「平日下午茶自助美饌」一套6張，每張950元，千元有找，還於每周三加碼推出限量自助餐券買一送一或買二送二的快閃優惠，於10月14日、21日及28日中午12時開賣，每場限量50組，售完為止。