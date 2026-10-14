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沈伯洋二度接受專訪 趙少康給7、8分：反應快、有備而來

遭批專訪害了國民黨 趙少康反嗆：我哪有這麼厲害？

被質疑不適任戰鬥藍領袖 趙少康：主持節目是兩回事

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（14）日二度接受資深媒體人趙少康專訪，先前趙少康在《少康戰情室》訪問沈伯洋，影片點閱突破百萬，卻引來前立委郭正亮、邱毅等人批評，質疑趙少康此舉反而替沈伯洋拉抬聲勢。對此，趙少康今受訪時，被問及沈伯洋今日專訪表現，他給出「7、8分」的評價，認為沈伯洋反應快、也有備而來。至於外界批評他害了國民黨，趙少康則反擊，「我哪有這麼厲害？我訪問了一個沈伯洋就把國民黨害了？就把蔣萬安害了？怎麼可能有這樣的事情呢？」趙少康日前在《少康戰情室》專訪沈伯洋，引發外界熱議，影片點閱數更突破百萬。不過，前立委邱毅接連發文批評趙少康，質疑他替沈伯洋拉抬聲勢，甚至批評趙少康「功在台獨」，並質疑他是否還有資格擔任「戰鬥藍」領袖。對此，趙少康今受訪時，被問到沈伯洋在廣播節目的表現可以打幾分，他表示，廣播與電視訪談形式不太一樣，若以10分為滿分，沈伯洋今天的表現大約有「7、8分」。趙少康指出，沈伯洋反應相當快，而專訪中提出的問題，其實過去外界都曾質疑、詢問過，因此認為沈伯洋也是有備而來。針對外界質疑他接連專訪沈伯洋，反而替對方增加聲量，趙少康表示，無論電視或廣播，媒體的角色就是提供平台，讓候選人有機會回答民眾的疑問、質疑及好奇，主持人只是代替民眾提問，至於回答得好不好，自然由觀眾與聽眾自行判斷。趙少康強調，媒體不應該被限制只能訪問特定對象，更不認同有人指責他害了國民黨。他反問，「我哪有這麼厲害嘛，我哪有這麼偉大嘛，我訪問了一個沈伯洋就把國民黨害了？就把蔣萬安害了？怎麼可能有這樣的事情呢？」趙少康更質疑，部分人士每天不斷批評，背後究竟是為了「流量密碼」，還是受到特定單位指示執行任務，讓他十分懷疑。至於邱毅等人質疑他是否適合繼續擔任「戰鬥藍」領袖，趙少康表示，自己是否擔任戰鬥藍領袖，並非由他個人決定，而是戰鬥藍立委支持他，況且戰鬥藍領袖與主持媒體節目本來就是兩回事，不應混為一談。趙少康再次強調，對於網路上接連出現的批評，他懷疑究竟是有人為了追求流量，還是受到特定單位指示執行任務，認為相關批評並不合理。