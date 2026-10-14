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中國24歲吃播網紅「干飯瑩」（本名陳紫怡）擁有超過百萬名粉絲，怎料父母於9月4日發布訃告，證實女兒已於2026年8月17日離世。她生前長期受暴食、催吐及低血鉀問題折磨，離世前才與男友租下新家，原本打算養好身體、結婚及備孕，如今人生規劃再也無法實現，令人不勝唏噓。陳紫怡以驚人食量打開知名度，嬌小身材與「大胃王」形象形成強烈反差。她早年擔任吃播助理時，曾被介紹胃容量超過20斤，一頓飯便能吃下大量食物，之後逐漸將極端進食塑造成個人特色，甚至曾在直播中一次吞下數十顆皮蛋。然而陳紫怡身高約162公分，體重卻一度只剩約35公斤。她曾透露自己吃得愈多反而愈瘦，甚至不用其他工具，只要低頭、彎腰就可能將食物吐出來，長期陷入「大量進食、反覆催吐」的惡性循環。陳紫怡曾公開表示，自己因為反覆進食及催吐，造成體內鉀離子快速流失，血鉀濃度最低一度只剩2.3mmol/L，遠低於正常值3.5mmol/L至5.5mmol/L，已經落入重度低血鉀的危險範圍。她於8月14日發布人生最後一支影片，鏡頭前可見雙手布滿針孔，坦言自己又因低血鉀住院，並感嘆吃播工作看似光鮮，背後卻是長期熬夜、不停吃東西，身體也早已發出警報。她最後仍不忘提醒粉絲：「賺錢固然重要，但是身體永遠是第一位，一定要記得好好休息。」沒想到僅過了3天，她便在8月17日搶救無效離世。最令人心痛的是，陳紫怡原本對未來仍有許多期待。離世前兩個多月，她才與男友租下一棟帶有院子的小洋房，兩人一起添購家具、整理房間，也將直播設備搬進新家，準備重新展開生活。陳紫怡最後一個月曾表示，身體狀況已經改善不少，除了計畫逐步恢復吃播、增加直播頻率，也希望把身體養好，為接下來的結婚及備孕做準備。陳紫怡父母在訃告中悲痛寫下，女兒短暫的一生留下許多溫暖回憶，「世間再無你的笑顏，願天堂沒有痛苦。」