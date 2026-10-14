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▲10/15將公布第二輪抽選結果，田馥甄（如圖）拿出「有票噴霧」加持。（圖／田馥甄IG@hebe_tien_0330）

Hebe田馥甄12月將在台北小巨蛋舉辦6場《要去什麼地方》演唱會，門票採實名抽選制，昨（13）日公布第一輪抽選結果，不少粉絲全槓龜，紛紛發文哀嚎。而田馥甄隨後也在IG開直播安慰，更俏皮拿出「有票噴霧」希望能帶給大家好運，不過聊著聊著她仍忍不住吐槽說：「你們會的東西太多了，就是不會抽到票。」讓網友笑喊：「留友看阿甄撿到槍」、「我女神說了大實話。」田馥甄6場演唱會為了杜絕黃牛，採實名抽選制，昨日公布第一輪抽選結果，卻有不少人沒抽到，感到相當沮喪，更喊話田馥甄說：「馥甄安慰我，我沒有票，我沒有什麼地方可以去了。」而她則在直播中安慰：「你還可以聽歌呀，有10首歌可以聽，以前的專輯也可以一起聽，還有我在這裡啊！」並理解粉絲沒抽到票，崩潰的心情。直播過程中，田馥甄也聊起「玄學」，有粉絲透露抽票前去拜月老、土地公順利中選，還有人捐款做善事，讓她笑說：「抽票制會讓大家進入善的循環，我覺得蠻棒的！」對於還無法入場的粉絲們，田馥甄也調皮拿出「有票噴霧」，希望帶給大家好運，並表示10/15將公布第二輪抽選結果，粉絲仍有機會！不過，田馥甄也不忘調侃粉絲，開完笑說：「你們會的東西太多了，就是不會抽到票。」突然撿到槍讓網友直呼：「被嗆到哈哈」、「甄的好調皮」、「破防了～馥甄必須讓我第二次抽選抽到」、「莫名中槍了（目前還沒被抽到的遠大邊緣戶」、「笑死，她好可愛！反應超快的～」昨日沒抽到票的粉絲也別灰心，10/15將公布第二輪抽選結果，中選者將陸續收到EMAIL及簡訊通知，並於「我的訂單」頁面顯示中選成功待繳款，未中選者則不另行通知。田馥甄也很感謝歌迷們願意來聽她唱歌，自己也曾想過舉辦簽名會或是簽唱會，讓無法看演唱會的人能夠參與，但又考慮到簽唱會依舊有人數限制，擔心還是有歌迷無法參加。