台灣麥當勞表示，今天10月14日起，LINE官方帳號推出「星級幣遊戲」，全台門市尋寶掃描QR Code，累積達69元星級幣即可抽獎，送出15萬份「1+1星級點」組合優惠券。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，最高爽賺百元、0元兌換吃到「原味麥脆雞腿＋無糖綠茶」；10大優惠菜單、實測玩法一次整理。

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麥當勞星級幣遊戲今開玩！免費「賺百元」15萬份優惠券

麥當勞表示，「1+1星級點」推出全新遊戲，10月14日起，麥當勞LINE官方帳號推出「星級遊戲」活動，號召粉絲全台尋寶。在指定點位掃描QR Code，累積達69元星級幣，即可換取免費「1+1星級點」組合優惠券抽獎機會。

▲記者直擊，麥當勞門市取餐櫃檯旁就有「星級幣遊戲」QR Code。（圖／記者蕭涵云攝）
▲記者直擊，麥當勞門市取餐櫃檯旁就有「星級幣遊戲」QR Code。（圖／記者蕭涵云攝）
預計送出「1+1星級點$69組合」即享券總共10款菜單，總計抽出15萬份。雖然「1+1星級點」每組都是69元均一價，但《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家以餐點原價試算，最划算的「原味麥脆雞腿＋無糖綠茶」，原價就要103元，相當於玩遊戲就能0元兌換、最高爽賺超過百元價值。

▲記者首次登入獲得37元星級幣。（圖／翻攝自麥當勞LINE）
▲記者首次登入獲得37元星級幣。（圖／翻攝自麥當勞LINE）
記者實測「1+1星級點」遊戲玩法！星級幣怎麼累積一次看

麥當勞表示，進入麥當勞LINE官方帳號的「星級遊戲」，可先查看「星級地圖」，就能鎖定全台超過4000個「星級幣」的尋寶點位。《NOWNEWS今日新聞》記者實測，首次加入遊戲就直接獲得「星級幣37元」！朋友一次拿到「40元星級幣」比我更幸運。官方表示，玩家首次登入獲得的加碼「星級幣」金額為隨機發送，大家快試試手氣。

玩法步驟一、「進入星級遊戲」

透過麥當勞LINE官方帳號（或麥當勞官網「現正推出」頁面、掃描各實體點位金幣QR Code、活動網址，加入麥當勞LINE官方帳號）加入，即可進入「星級遊戲」，透過「星級地圖」進行「星級幣」尋寶點位確認；首次加入會員即可獲得「星級幣」。

玩法步驟二、「尋找星級幣」

於指定「星級幣」尋寶點位尋找金幣QR Code，完成掃描即可獲得「星級幣」；每一個帳號僅能掃描同一金幣QR Code一次。

玩法步驟三、「累積抽獎」：

累積69元「星級幣」便可參加一次抽獎，有機會獲得「1+1星級點組合」即享券，消費者可於「中獎票匣」查看獎項，並至麥當勞餐廳兌換對應餐點。


▲開啟麥當勞LINE即可掃描星級幣遊戲QR Code。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開啟麥當勞LINE即可掃描星級幣遊戲QR Code。（圖／記者蕭涵云攝）
麥當勞「1+1星級點」星級幣遊戲玩法

活動時間：10月14日至11月3日止（若提前兌換完畢，將以實際兌換完畢日為準）。

遊戲網址：麥當勞LINE官方帳號、麥當勞官網「現正推出」頁面、各實體點位金幣QR Code或活動網址加入。

尋寶點位：全台佈建超過4000個點位，除了全台麥當勞餐廳外，還包含台北101與高雄左營捷運站售票機前、指定嘟嘟房停車場繳費機、指定統一速邁販賣機取貨口、指定COCOBAR電話亭KTV兌幣機，以及指定WEMO共享機車車廂。

超值獎項：「1+1星級點$69組合」即享券總共10款組合。（包含：麥克雙牛堡+可樂、六塊麥克鷄塊+無糖綠茶、麥香魚+無糖紅茶、辣味麥脆鷄腿+雪碧等），總計抽出15萬份。

◾️「辣味麥脆雞腿(1塊)+雪碧(小)」
◾️「原味麥脆雞腿(1塊)+可樂zero(小)」
◾️「麥克雙牛堡+可樂(小)」
◾️「六塊麥克雞塊+無糖綠茶(小)」
◾️「麥香魚+無糖紅茶(小)」
◾️「OREO冰炫風+無糖紅茶(小)」
◾️「辣味麥脆雞腿(1塊)+檸檬風味紅茶(小)」
◾️「原味麥脆雞腿(1塊)+無糖綠茶(小)
◾️「麥克雙牛堡+熱紅茶」
◾️「六塊麥克雞塊+可樂(小)」

兌換期限：抽中的即享券兌換限期至2026年12月31日止。

▲麥當勞星級幣遊戲，除了餐廳門市有QR Code、COCOBAR電話亭也掃描得到。（圖／麥當勞mcdonalds.com）
▲麥當勞星級幣遊戲，除了餐廳門市有QR Code、COCOBAR電話亭也掃描得到。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...