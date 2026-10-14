台灣麥當勞表示，今天10月14日起，LINE官方帳號推出「星級幣遊戲」，全台門市尋寶掃描QR Code，累積達69元星級幣即可抽獎，送出15萬份「1+1星級點」組合優惠券。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，最高爽賺百元、0元兌換吃到「原味麥脆雞腿＋無糖綠茶」；10大優惠菜單、實測玩法一次整理。
麥當勞星級幣遊戲今開玩！免費「賺百元」15萬份優惠券
麥當勞表示，「1+1星級點」推出全新遊戲，10月14日起，麥當勞LIN
E官方帳號推出「星級遊戲」活動，號召粉絲全台尋寶。在指定點位掃描QR Code，累積達69元星級幣，即可換取免費「1+1星級點」組合優惠券抽獎機會。
預計送出「1+1星級點$69組合」即享券總共10款菜單，總計抽出15萬份。雖然「1+1星級點」每組都是69元均一價，但《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家以餐點原價試算，最划算的「原味麥脆雞腿＋無糖綠茶」，原價就要103元，相當於玩遊戲就能0元兌換、最高爽賺超過百元價值。
記者實測「1+1星級點」遊戲玩法！星級幣怎麼累積一次看
麥當勞表示，進入麥當勞LINE官方帳號的「星級遊戲」，可先查看「星級地圖」，就能鎖定全台超過4000個「星級幣」的尋寶點位。《NOWNEWS今日新聞》記者實測，首次加入遊戲就直接獲得「星級幣37元」！朋友一次拿到「40元星級幣」比我更幸運。官方表示，玩家首次登入獲得的加碼「星級幣」金額為隨機發送，大家快試試手氣。
玩法步驟一、「進入星級遊戲」
透過麥當勞LINE官方帳號（
或麥當勞官網「現正推出」頁面、掃描各實體點位金幣QR Code、活動網址，加入麥當勞LINE官方帳號）加入，即可進入「星級遊戲」，透過「 星級地圖」進行「星級幣」尋寶點位確認；首次加入會員即可獲得「 星級幣」。
玩法步驟二、「尋找星級幣」
於指定「星級幣」尋寶點位尋找金幣QR Code，完成掃描即可獲得「星級幣」；
每一個帳號僅能掃描同一金幣QR Code一次。
玩法步驟三、「累積抽獎」：
累積69元「星級幣」便可參加一次抽獎，
有機會獲得「1+1星級點組合」即享券，消費者可於「中獎票匣」 查看獎項，並至麥當勞餐廳兌換對應餐點。
麥當勞「1+1星級點」星級幣遊戲玩法
活動時間：10月14日至11月3日止（若提前兌換完畢，將以實際兌換完畢日為準）。
遊戲網址：麥當勞LINE官方帳號、麥當勞官網「現正推出」
頁面、各實體點位金幣QR Code或活動網址加入。
尋寶點位：全台佈建超過4000個點位，除了全台麥當勞餐廳外，還包含台北101與高雄左營捷運站售票機前、指定嘟嘟房停車場繳費機、指定統一速邁販賣機取貨口、指定COCOBAR電話亭KTV兌幣機，以及指定WEMO共享機車車廂。
超值獎項：「1+1星級點$69組合」即享券總共10款組合。（包含：麥克雙牛堡+可樂、六塊麥克鷄塊+無糖綠茶、麥香魚+無糖紅茶、辣味麥脆鷄腿+雪碧等），總計抽出15萬份。
◾️「辣味麥脆雞腿(1塊)+雪碧(小)」
◾️「原味麥脆雞腿(1
塊)+可樂zero(小)」
◾️「麥克雙牛堡+可樂(小)」
◾️「
六塊麥克雞塊+無糖綠茶(小)」
◾️「麥香魚+無糖紅茶(小)」
◾️
「OREO冰炫風+無糖紅茶(小)」
◾️「辣味麥脆雞腿(1塊)+
檸檬風味紅茶(小)」
◾️「原味麥脆雞腿(1塊)+無糖綠茶(小)
」
◾️「麥克雙牛堡+熱紅茶」
◾️「六塊麥克雞塊+可樂(小)」
兌換期限：抽中的即享券兌換限期至2026年12月31日止。
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麥當勞表示，「1+1星級點」推出全新遊戲，10月14日起，麥當勞LIN
麥當勞表示，進入麥當勞LINE官方帳號的「星級遊戲」，可先查看「星級地圖」，就能鎖定全台超過4000個「星級幣」的尋寶點位。《NOWNEWS今日新聞》記者實測，首次加入遊戲就直接獲得「星級幣37元」！朋友一次拿到「40元星級幣」比我更幸運。官方表示，玩家首次登入獲得的加碼「星級幣」金額為隨機發送，大家快試試手氣。
玩法步驟一、「進入星級遊戲」
透過麥當勞LINE官方帳號（
玩法步驟二、「尋找星級幣」
於指定「星級幣」尋寶點位尋找金幣QR Code，完成掃描即可獲得「星級幣」；
玩法步驟三、「累積抽獎」：
累積69元「星級幣」便可參加一次抽獎，
活動時間：10月14日至11月3日止（若提前兌換完畢，將以實際兌換完畢日為準）。
遊戲網址：麥當勞LINE官方帳號、麥當勞官網「現正推出」
尋寶點位：全台佈建超過4000個點位，除了全台麥當勞餐廳外，還包含台北101與高雄左營捷運站售票機前、指定嘟嘟房停車場繳費機、指定統一速邁販賣機取貨口、指定COCOBAR電話亭KTV兌幣機，以及指定WEMO共享機車車廂。
超值獎項：「1+1星級點$69組合」即享券總共10款組合。（包含：麥克雙牛堡+可樂、六塊麥克鷄塊+無糖綠茶、麥香魚+無糖紅茶、辣味麥脆鷄腿+雪碧等），總計抽出15萬份。
◾️「辣味麥脆雞腿(1塊)+雪碧(小)」
◾️「原味麥脆雞腿(1
◾️「麥克雙牛堡+可樂(小)」
◾️「
◾️「麥香魚+無糖紅茶(小)」
◾️
◾️「辣味麥脆雞腿(1塊)+
◾️「原味麥脆雞腿(1塊)+無糖綠茶(小)
◾️「麥克雙牛堡+熱紅茶」
◾️「六塊麥克雞塊+可樂(小)」
兌換期限：抽中的即享券兌換限期至2026年12月31日止。