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民調領先兩位數 蘇巧慧：與外界體感溫度蠻接近的

對手質疑民調抽樣 蘇巧慧：我不會因為輸了就攻擊民調機構

信民協會昨日公布新北市長最新民調，民進黨參選人蘇巧慧支持度以43.1%領先李四川30.0％，超車並拉開雙位數差距，對此李四川陣營質疑取樣偏綠，「合了巧慧的意，卻違了真實常理」。對此蘇巧慧今（14）日回應表示，自己對民調態度始終一致，不會贏了就嘲笑對手，也不會輸了就攻擊民調機構，表示這些民調與外界體感溫度蠻接近的，至於是否為洋流助攻？蘇巧慧表示，很高興看到洋流帶動了雙北市民，甚至是全台灣大家的熱情。這種熱情就是跟我之前說的一樣，就是大家認為選舉應該用正面的態度來談論願景，所以越是有洋流，越會溫暖、越會正面，如果大家認同這種態度，當然樂觀其成。對於民調超車李四川領先雙位數，蘇巧慧說，很感謝各界對新北市的選情這麼關心，所以有這麼多份的民調。那民調其實最重要是看趨勢，所以也很高興看到最近這一陣子以來，真的是給團隊很大的鼓勵。這些民調與外界體感溫度蠻接近的，就是整個新北市呈現著一種大家期待的新時代、新氣氛。蘇巧慧說，團隊這段長時間的努力，大家談政見、談願景，打動民眾，讓大家覺得對這個城市有更好、更多的想像。所以簡單講，自己會繼續這一段時間以來的步調，繼續用正面、陽光的態度，堅持談城市的願景、城市的未來，希望能夠繼續讓更多人認同她。而李四川陣營質疑取樣偏綠，蘇巧慧回應，自己對民調的態度始終一致，是重要的參考，不會因為贏了就嘲笑對手，也不會因為輸了就攻擊做民調的機構。若民調數字不錯就保持樂觀，但謹慎努力。畢竟剩下45天，會全力衝刺、全力加油、戒慎恐懼，就是現在的心情，那如果是有不足的地方，當然就是繼續加強。至於是否洋流助攻，蘇巧慧說，很高興看到洋流帶動了雙北市民，甚至是全台灣大家的熱情。這種熱情就是跟自己之前說的一樣，就是大家認為選舉應該用正面的態度來談論願景，所以越是有洋流，越會溫暖、越會正面，如果大家認同這種態度，當然樂觀其成。蘇巧慧表示，畢竟雙北本來就是連動的，是最緊密的兩座城市，所以如果有機會的話，沈伯洋也還會再到新北市來，應該也還有一些大活動、小活動，那自己也會到台北去參加他的活動，本來兩邊的市民就是來來去去，兩邊要一起好，雙北才會真的好。