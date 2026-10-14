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MLB季後賽10/14比賽結果

對戰組合 比分 勝敗投 / 救援 克里夫蘭守護者vs. 坦帕灣光芒 1 : 3 勝投： F. Peralta (#51, 1-0, ERA 0.84)

敗投： P. Messick (#77, 0-2, ERA 3.09)

救援： B. Baker (#47, 4 SV) MLB季後賽分區冠軍賽戰績



聯盟 對戰組合 目前系列賽比分 戰況總結 美聯冠軍賽 (ALCS) 克里夫蘭守護者 vs. 坦帕灣光芒 1 - 1（平手） G1: 守護者 7:3 光芒

G2: 光芒 3:1 守護者 國聯冠軍賽 (NLCS) 密爾瓦基釀酒人 vs. 洛杉磯道奇 2 - 0（釀酒人領先） G1: 釀酒人 2:1 道奇

G2: 釀酒人 7:4 道奇

美國職棒大聯盟（MLB）美聯冠軍賽第二戰今（14）日繼續在坦帕灣開打，首戰遭到逆轉的光芒隊此役靠著季中交易加盟的右投佩拉塔（Freddy Peralta）主投6局無失分的優質先發，加上打線4局下把握守護者當家三壘手拉米瑞茲（José Ramírez）的罕見失誤攻下3分大局，最終光芒以3：1擊敗克里夫蘭守護者隊，將系列賽戰績扳成1：1平手。首戰吞敗的光芒隊此役面臨不能落入0勝2敗的巨大壓力，派出季中補強的佩拉塔擔綱先發。佩拉塔展現極具壓迫力的投球型態，全場使用超過70%的速球，主投6局僅被敲出4支安打，送出6次三振與2次四壞保送，屢屢在危機時刻化險為夷。1局上佩拉塔雖被守護者開路先鋒關（Steven Kwan）擊出內野安打，但迅速穩住陣腳化解危機；5局上雖然遭遇被安打、盜壘與保送的得圈危機，但他冷靜讓阿德爾（Jo Adell）擊出中外野飛球出局；6局上更順利投出本場比賽首次三上三下，以6局無失分的完美表現完成先發任務。面對守護者先發投手梅西克（Parker Messick），光芒打線在前3局相當沉悶，直到4局下才有突破。2人出局、一壘有人時，光芒開路先鋒辛普森（Chandler Simpson）展現驚人腳程跑出安打延續攻勢；隨後威廉森（Ben Williamson）擊出三壘方向平凡滾地球，守護者明星三壘手拉米瑞茲卻意外發生「漏球」的致命失誤，免費送給光芒隊打破僵局的第1分。抓緊對手失誤的破綻，光芒9棒希克斯（Liam Hicks）緊接著掃出中外野方向帶有2分打點的適時安打，光芒靠著後半段打線單局強攻3分、奠定勝基。相較於第一戰牛棚崩盤遭到逆轉，光芒隊今日牛棚表現相當穩健。7局上第2任投手凱利（Kevin Kelly）遇到亂流挨打後，光芒迅速換上左投西摩（Ian Seymour）救火，雖然被守護者新秀德勞特（Chase DeLauter）擊出適時安打追回1分，但西摩隨即飆出三振拆彈，並在8局上繼續投出三上三下。9局上，光芒推出本季例行賽豪取41次救援成功的守護神貝克（Bryan Baker）登板關門，貝克守住2分領先，收下個人今年季後賽第4次救援成功。光芒隊此役獲勝後，成功中斷了守護者自分區系列賽第3戰以來的4連勝氣勢，也避免了在主場吞下2連敗的劣勢。美聯冠軍賽第3戰起將移師克里夫蘭守護者主場進行，雙方將在台灣時間16日展開第3戰對決。