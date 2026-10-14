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▲新光三越台北信義新天地週年慶明（15）日起至11月8日連續25天登場。（圖／業者提供）

▲新光三越信義新天地週年慶美妝激戰開打！最低4折比出國還便宜。（圖／業者提供）

▲全台首輛「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」。（圖／記者嚴俊強攝 ,2026.09.24）

▲統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA年度盛事「超強週年慶」將於10月8日至10月26日登場。（圖／業者提供）

可兌換，目前第二波為15日起至18日開放兌換，為「 好友一起撐！日常輕巧傘袋組」使用小熊維尼與好友們可愛圖素， 附收納袋可隨時搖身一變購物袋。



另外，還有小熊維尼滿額禮，10月8日起至26日活動期間會員於 指定櫃位單日累計滿35000元可兌換「好友一起逛！ 歡樂購物車」一份，或單日消費累計滿2000元也可以1000元 加購兌換，數量有限、兌完為止。



▲小熊維尼卡友禮登場，DREAM CARD會員於活動期間當日單筆消費滿800元並扣除點數8點即可兌換。（圖／業者提供）



新光三越台北信義新天地週年慶10月15日起盛大登場，祭出最強優惠，包括美妝下殺4折起、床品最低1.8折，且首14日祭出限定滿仟送點優惠；今年集結超過千家品牌、200家以上新品牌及50家以上全台獨家新櫃，從全球新品、話題新櫃到年度熱賣商品一次到位。《NOWNEWS》整理新光三越台北信義新天地週年慶檔期優惠、必搶商品一文看懂。新光三越台北信義新天地週年慶明（15）日起至11月8日連續25天登場，首14日（15日至28日）化妝品單筆滿2000送2000點、單館累計滿5000送5000點、名品/大家電/法雅客/ [i]Store/SAMSUNG智慧館/DJI單筆滿萬送5,000點，【首七日skm pay限定】名品/大家電/法雅客/[i]Store/SAMSUNG智慧館/DJI單筆刷萬送10000點。今年新光三越推出超過120萬組特惠組，比往年組數增加2成，最低可到4折起。推薦台北信義新天地才能買得到的最低優惠組合。◾LANCOME《膠原霜發燒搶購組》特價2,790元、價值6,380元，約44折◾ESTEE LAUDER《小棕水水組》特價6,255元、價值8,397元，約75折，信義獨家再贈300元◾KIEHL'S《膠原快充修復組》特價5,490元、價值9,622元，約57折◾肌膚之鑰《再生乳霜單品組》特價13,000元、價值19,962元，限量70組，約65折。且15日至21日活動期間，抽Apple iPhone新機兩台，持新光三越APP於指定化妝品櫃位單卡單筆消費滿5000元，當日即可獲得1次抽獎機會，每會員每日限獲得1次；首七日天天達檻，最高可累積7次抽獎機會，活動結束後統一抽出幸運得主。還有金安德森石墨烯複合纖維可水洗雙人冬被原價20880元、推薦價3680元，現省17200元、約1.8折；想把五星飯店睡眠直接搬回家，美國百年名床《King Koil》推出酒店選用「天夢Deluxe睡床」，原價62800元、週年慶39900元，現省22900元。新光三越今年週年慶找來重磅嘉賓「寶可夢」合作，推出60款會員限定好禮、攜手日本玩具大廠 TAKARA TOMY推出全台限量－寶可夢Moncolle抽抽樂；10大品牌34款30週年授權商品；全台超過70場寶可夢見面會、30週年大遊行、Pokémon GO限定活動。還有全台首輛－新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車、57款巨型卡牌、立體寶可夢展示物等，從日常消費一路延伸至城市、鐵道與百貨場域，就是要全面攻佔訓練家的生活日常。除此之外，統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA年度盛事「超強週年慶」將於10月8日至10月26日登場。首 11 日祭出化妝品指定櫃位滿 2,000 元送 300 元；全館指定櫃滿 5,000 元送 600 元，疊加行動支付與聯名卡再加碼，美妝特惠可下殺至 26 折起。且今年週年慶超萌卡友禮「維尼與好友的甜蜜時光」，有多款小熊維尼周邊，DREAM CARD會員於活動期間當日單筆消費滿800元並扣除點數8點即