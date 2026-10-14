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林楚茵示警「融媒體」操作 點名港媒集中攻沈伯洋

民進黨立委林楚茵今（14）日示警，指香港《文匯報》、《大公報》等媒體日前集中報導沈伯洋父親名下公司的中國經商爭議，並以「賺紅錢」、「換殼」等字眼攻擊沈伯洋；她質疑相關訊息的出現時機與擴散路徑，認為符合她過去所稱的「融媒體」操作模式，也就是由中國端製造議題，再經媒體、社群平台及台灣在地人士層層擴散，「聽說背後操控的正是『中國國安部』」。林楚茵今發文表示，她早就一再提醒，中共利用「融媒體」進行統戰，「先由中國的『中央廚房』製造素材，再透過媒體、社群平台與在地協力者一層一層往外擴散」，如今這套劇本又出現。她指出，香港《文匯報》、《大公報》等媒體突然集體攻擊沈伯洋，把矛頭指向沈伯洋父親的公司，貼上「賺紅錢」、「換殼」等標籤，並稱「聽說背後操控的正是『中國國安部』」。林楚茵接著表示，更巧的是，先前曾在她住家附近偷拍的狗仔謝幸恩，也隨即在社群轉貼、擴散港媒相關內容。她質疑，「中共丟題目，多家媒體炒作，台灣再有人接力擴散」，這正是她一直提醒外界注意的「融媒體」統戰模式，呼籲支持者提高警覺並協助闢謠。她也提到，沈伯洋已不是第一次遭到來自香港的攻擊。北檢本月7日偵結沈伯洋遭跟監案，查出徵信業者收受2名香港人士委託，從2024年10月至11月間，以微型攝影機24小時監控沈伯洋及家人進出住所，4名徵信業者遭依《個資法》起訴，2名香港人士則遭通緝。林楚茵因此質疑，選舉越來越接近，香港媒體此時又把沈伯洋家人拿來大作文章，「這些訊息究竟從何而來？為什麼偏偏選在這個時間點出現？」並強調，選舉可以競爭、政治人物也應接受檢驗，但檢驗應建立在事實之上。