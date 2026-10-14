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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受媒體人趙少康專訪，引發外界熱烈討論，他今（14）日再度接受趙少康，卻讓藍營不滿，砲轟是「背骨」、「幫沈破圈」等。對此，沈伯洋上午受訪時回應，趙少康大哥作為媒體人，完全在盡媒體人的責任，這樣的批評有失公允。前立委邱毅昨晚深夜在臉書發文，怒批趙少康還有資格做戰鬥藍的領袖？並點名不只吳子嘉、張亞中、小艦長憤怒，連前立委郭正亮都看不下去了，「今天趙少康要在中廣二度專訪沈伯洋，這種明擺著『打著藍旗反藍旗』的背骨行徑，明眼人都知道是針對鄭麗文而來，更是對中國反台獨宣示的直接打臉」。沈伯洋上午接受《趙少康時間》專訪，並於會前受訪。媒體詢問，趙少康第二次專訪，藍營包含邱毅、郭正亮批評，趙少康根本這樣子對藍營不利、對蔣萬安選舉不利？沈伯洋回應，他跟趙大哥有些政治立場不一定一樣，但趙大哥作為媒體人，完全在盡媒體人的責任，比如他去《戰情室》時，趙大哥其實是六都的候選人都邀，對媒體來講，其實就是一個公平的做法，「如果趙大哥全部人都邀請，卻不邀請他，不是更奇怪嗎？反而覺得這樣的批評對趙大哥有失公允」。對於媒體關心身體狀況，沈伯洋回應，昨天睡得蠻飽的，競選總幹事吳思瑤昨天有把今天、明天下午的行程稍微再排開，讓他更多休息，真的非常地感謝，昨天睡了以後其實精神蠻不錯的；至於手上的傷口，沈說，應該還好，可能刮到什麼東西，應該很快就會恢復。另外，前立委黃珊珊喊話，他在2022年選戰取得34萬票，但這些人這次的選擇很難被定義或計算，選舉重點是要給這些中間選民支持的理由。沈伯洋表示，黃珊珊說得非常好，也確實最有資格發言，因為黃珊珊最清楚選民支持的理由，且黃珊珊當時提出的政策白皮書也很精彩；他說，黃珊珊是在提醒，應該用政策說服人民而非政黨，以人為本、以選民為本、以政策為本非常重要。