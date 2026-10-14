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▲ 賴瑞隆也分享，看到許多年輕朋友把飄帶改造成其他小物，或繫在髮間、搭配服裝，創造各具特色的應援方式。

▲ 高雄市長候選人賴瑞隆推出高雄專屬、與台北市長候選人沈伯洋合體署名的「隆總洋」飄帶，今日開放領取。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆推出高雄專屬、與台北市長候選人沈伯洋合體署名的「隆總洋」飄帶，13日於競總開箱活動搶先曝光，掀起應援熱潮，今（14）日開放領取。賴瑞隆也邀請市民朋友把對家鄉的熱愛繫在身邊，並於10月17日競總成立大會帶著飄帶到場，匯聚全民力量，邁向11月28日「隆總洋、共同贏」的目標。賴瑞隆表示，9月邀請沈伯洋到高雄划SUP，兩人在愛河灣海上合體，交流彼此對城市的願景。這次透過飄帶再次「隔空」北高連線，延續兩座城市相互勉勵的情誼，期待海洋首都與行政首都攜手，為全台灣開創共同向前的力量。賴瑞隆指出，從「百變隆隆」、競總彩繪外牆，到貼紙、飄帶等創意小物，他盼以快樂、充滿希望的方式，與市民展開對話。這次選戰，一股由下而上的支持力量正在成形，各界自發串聯、主動應援，帶動愈轉愈強的「隆捲風」。他將秉持初心，把握時間勤走基層、謙卑傾聽更多聲音。賴瑞隆也分享，看到許多年輕朋友把飄帶改造成其他小物，或繫在髮間、搭配服裝，創造各具特色的應援方式。他認為，每個人都能用自己喜歡的方式參與，是這場創意應援最珍貴的地方，也展現高雄包容多元的城市精神。他歡迎大家拍照打卡、分享二創與穿搭，秀出自己的風格，也把這份自在參與的快樂分享給更多人。賴瑞隆表示，10月17日競總成立大會，是支持力量的全面集結，也是向一路相挺的市民表達感謝的時刻。他誠摯邀請「小風扇」們帶著飄帶，以二創巧思赴會，共同把現場變成充滿創意的應援舞台。每一位用心參與的市民，都是最耀眼的主角，一起為高雄的未來站出來。競選團隊說明，「隆總洋」飄帶可至賴瑞隆競選總部領取，地址為高雄市左營區曾子路250號，開放時間為平日上午9時至晚間9時。10月17日成立大會於鳳山區議會路與自由路口舉行，晚間6時開放入場、6時30分正式開始，現場將發放飄帶及更多創意文宣品，活動也將帶來更多驚喜，邀請市民做伙相挺。