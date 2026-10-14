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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（14）早接受資深媒體人趙少康專訪，國民黨籍外交國防委員會召委徐巧芯則排定「松機遷移」專案報告，並宣佈將發言登記時間從10時30分延後到12時，讓「正在上節目委員能夠發言」，引爆另名召委王義川不滿，嗆「沒看過這麼爛的召委」。沈伯洋約在10時25分抵達會議室，徐巧芯則大酸，遲到總比不到好，再度引爆王義川不滿嗆「羅廷瑋壞習慣你也在學」，徐巧芯則宣佈休息。沈伯洋今早接受趙少康專訪，約莫10時25分趕回立院外交國防委員會登記29號發言。徐巧芯說，看到同仁趕回來登記，顯然拉長發言登記時間還是很有效，不要以小人之心度君子之腹，希望有好的充分討論，遲到總比不到好。此話一出，再度引爆王義川不滿，痛斥「羅廷瑋評論別人你也在學，羅廷瑋壞習慣你也在學，你國民黨就是這樣，當召委」，此時徐巧芯則秒宣佈「休息5分鐘」，王義川則說「這樣就對了，不要廢話」。徐巧芯此時再說，「以後誰不尊重會議規則大吼大叫、撒潑打滾就是直接先休息，5分鐘冷靜下再開會」、王義川則回罵，「召委可以這樣評論別人？莫名其妙」。徐巧芯受訪時說，他喜歡看到所有的同事在她擔任召委的時候都能夠好好開會。因為她一個人坐在那邊也是孤單、寂寞、覺得冷，而且今天登記也到29號，代表這個會議不分黨派都覺得有討論價值跟意義，萬一10點半截止發言，那沈伯洋10點31分來沒有登記到發言，那怎麼辦？「我承擔不起被出征的風險啊」，所以就想說那延長到12點。因為那個節目是到10點結束，過來差不多登記10點半、11點一定可以，所以就等他。