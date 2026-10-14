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質疑民調樣本偏綠 江怡臻：藍白支持度竟比綠營少10%

談李四川勇於認錯 江怡臻反批蘇巧慧避而不答

台北信民協會公布新北市長選舉最新民調，民進黨參選人蘇巧慧以43.1%的支持度，領先國民黨參選人李四川的30%，雙方差距達13.1個百分點。對此，李四川競選辦公室主任江怡臻今（14）日接受中廣新聞網《千秋萬事》專訪時質疑，民調抽樣存在明顯偏差，大酸這是一份「相信民進黨」的民調，認為新北市民對實際選情自有判斷。江怡臻進一步指出，這份民調的樣本結構明顯偏綠，從政黨支持度來看，藍白陣營合計支持度竟比綠營少了10個百分點，與她所認知的地方氛圍有所落差。她質疑，民調呈現的結果是否真能反映新北市民的想法，若抽樣本身就偏向特定政黨，即使調查結果顯示蘇巧慧大幅領先，也不足以作為判斷選情的依據。距離選舉僅剩約一個半月，江怡臻認為，此時公布這份民調，目的是要對李四川的支持者造成打擊，進而影響中間選民觀感。她再次批評信民協會的民調立場鮮明，並以「相信民進黨」反諷，強調選民應自行觀察地方實際情況，而非單憑民調數字判斷候選人的勝選機會。至於跟李四川一起打選戰至今，江怡臻直言，她認識的李四川碰到錯誤就會坦然面對，也會承認「我講錯了！」反觀蘇巧慧，面對錯誤時的態度，是否跟當年張淑娟「滾床單」事件一樣，把事情轉轉轉完全不面對、避而不答。