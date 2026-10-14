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黃暐瀚：韓國瑜戰略位置最高 2028機會最高

今年雙十國慶大會上，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜致詞時脫稿談到去年大罷免、行政院不副署等朝野爭議，並喊話台灣民主不能被外界認為是「假民主、真獨裁」，引發朝野攻防；他同時強調「美國的支持對台灣安全非常重要」，以及維護兩岸和平。對此，媒體人黃暐瀚昨（13）日以「賴韓對決」形容今年國慶大會，並再度拋出2028總統大選觀察，認為韓國瑜在國民黨內具有特殊戰略位置，且是目前藍營政治大咖中「最親美、最願意講述台灣元素」的人。黃暐瀚昨發文表示，眼看「洋流已經變海嘯」，趁著選前空檔，想先記錄今年國慶大會的「賴韓對決」。他指出，自己早就說過，國民黨2028總統候選人中，韓國瑜機會最高，第一個理由就是「戰略位置最高」，因為藍營目前只有韓國瑜能以立法院長身分主持國慶大會，與總統同台，並對全國民眾發表談話，「明年還有2次機會」。黃暐瀚認為，第二個理由則是，目前藍營政治大咖中，「最親美、最願意講述台灣元素的，韓國瑜第一」。他並觀察，今年國慶談話中，韓國瑜正面提出「大罷免、不副署、假民主、真獨裁」等論述，雖然引來台下部分民眾抗議，但隨之而來的，也是藍營群眾對他「抗賴」的期待。黃暐瀚進一步表示，相較於黨中央不親美的路線，韓國瑜更是直接以「中國」稱呼對岸。不過，他也補充，自己對韓國瑜國慶談話中的部分論述並不認同，例如他認為大罷免是「直接民權」的一環，也是憲法賦予人民的權利，不認為應被形容為「政治獵殺」。至於2028總統大選布局，黃暐瀚表示，年底縣市長選舉結束後，才會真正進入下一階段，「這話題，我們選後再談」。