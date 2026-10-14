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台股歷經前一交易日重挫後，今（14）日展開強勢反彈，在權王台積電領軍下，加上塑化股延續強勢、被動元件等電子族群資金回流，加權指數盤中大漲逾700點，一度重返49000點大關，向上挑戰5日線、10日線反壓，預估成交量約9700億元，市場買氣明顯回溫。權值電子股普遍反彈，台積電在明（15）日法說會前走強，盤中上漲逾1%，重新站回2500元；鴻海、川湖、台達電、光寶科、日月光投控、華邦電、金像電、智邦、健策等個股上漲1%至2%，緯創、緯穎同步走揚。不過，聯發科、聯電仍在盤下震盪，金融股則相對疲弱，富邦金、國泰金、華南金、台新新光金下跌1%至2%，盤面呈現類股輪動格局。被動元件族群擺脫前一日弱勢，成為盤面焦點之一，凱美、日電貿、大毅盤中齊攻漲停，華新科、禾伸堂、臺慶科漲幅約5%至6%，國巨勁揚約4%，股價重新站回600元，顯示資金回流相關族群，帶動類股買氣升溫。塑化股延續近期強勢，由台塑四寶領軍上攻，台塑、台化盤中一度攻上漲停，再創波段新高，台塑化、台達化、華夏、台聚、台苯、聯成、中石化等個股也上漲約2%至3%，成為支撐大盤反彈的重要力量。相較於大盤強勢反彈，光學股卻遭遇賣壓。玉晶光前一交易日漲停創高後，今日湧現獲利了結賣壓，盤中重摔跌停；大立光下跌逾4%，股價再度跌破700元，先進光、今國光也下跌約2%至4%，成為盤面相對弱勢的族群。