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▲2022年至2026年樹林區房市價量變化統計，平均房價5年累計上漲17.9%，呈現量縮價漲格局。（圖／中信房屋提供）

新北市樹林區受捷運萬大線與新北大巨蛋加持，房市表現備受矚目。實價登錄顯示，2022 至 2026 年樹林平均單價由 32.9 萬漲至 38.8 萬元，5 年累漲 17.9%，交易量則減逾 5 成呈「量縮價漲」。中信房屋專家指出，在剛需與建設紅利雙重支撐下，長線發展依然看俏。中信房屋彙整實價登錄指出，統計近年 1 至 8 月數據，樹林平均單價由 2022 年 32.9 萬元攀升至 2026 年 38.8 萬元，5 年大漲 17.9%；同期交易量由 684 筆降至 296 筆，量縮 56.7%。中信房屋樹林家樂福加盟店店長江明修分析，除在地與工業區基本盤外，樹林親民房價吸引雙北通勤族進駐，剛需強勁為房價提供有力支撐。江明修指出，目前買盤以 28 至 45 歲年輕上班族為主，偏好總價 1,500 萬至 2,200 萬元、屋齡 10 至 20 年的電梯大樓。尤其萬大線 LG17 站周邊生活機能成熟且鄰近新北大巨蛋預定地，兼具便利性與增值潛力，被譽為「樹林小信義區」，成為首購族重點關注焦點。中信房屋研展室副理莊思敏表示，萬大線第一期預計明年通車，全線完工後將大幅強化樹林與土城、中和及北市的交通串聯，加上新北大巨蛋帶動商業聚集，重大建設陸續到位後，樹林房市交易量能有望逐步回溫，行情將呈現「穩中有升」格局。