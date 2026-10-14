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協助轉型 政府準備百億、千億基金

▲賴清德上任後首度參訪，致詞提到台灣再生能源裝置容量從2016年的4.7GW，如今已經成長到25GW，增幅超過4倍。（圖／記者鍾泓良攝影）

AI需求、氣候變遷 黃志芳：商機不會低於往年

為期3天的國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展今（14）日開幕，總統賴清德上任後首度參訪，致詞提到台灣再生能源裝置容量從2016年的4.7GW，如今已經成長到25GW，增幅超過4倍，也期盼廠商在面對減碳需求下，找到適合自己的減碳方案及合作夥伴。賴清德表示，今年展會有超過400家企業參展，展出包括再生能源、智慧儲能、深度節能、綠色金融，涵蓋廠商轉型所需要的設備、技術及服務，也希望透過這個平台，業者都可以找到適合自己的減碳方案及合作夥伴，尤其是面對極端氣候及國際供應鏈日益嚴格的減碳要求，企業必須把淨零納入經營決策，因為減碳能力關乎到未來的訂單，直接影響台灣產業國際競爭力。他表示，政府責任是訂定明確轉型方向，並且提供企業轉型所需的資源，去年行政院國家永續發展委員會「台灣總體減碳行動計畫」提出了國家減碳新目標，與2005年比較，2030年要減碳28%±2%，2035年要減碳38%±2%，推動計畫包含綠能、儲能、深度節能以及資源循環，與這次展覽相互呼應。他提到，各項政策要落實需要產業的技術與經驗，也需要政府持續協助企業解決轉型過程中的各項問題，如今年5月碳費完成首期申報以及繳納，台灣正式進入「排碳有價」，希望藉此鼓勵企業自主減碳，相關收入也全部用於支援產業綠色轉型以及技術創新。此外，政府也協助業者轉型所需要的資金，已經成立100億元台灣綠色成長基金，引導民間資金投入淨零產業；中小微企業轉型也在未來8年加碼1000億元，協助業者推動數位以及淨零轉型，提升競爭力。賴清德接著說，產業轉型也需要穩定的能源供應，面對AI發展帶來的用電需求，台灣持續提升能源韌性，台灣再生能源裝置容量，已從2016年的4.7GW，成長到25GW，增幅超過4倍；其中，離岸風電總裝置容量，穩居全球第5名。他總結，政府會持續推動多元綠能、儲能、節能以及電網強韌建設，確保穩定供電、落實能源安全以及淨零轉型，也期待透過能源週，讓更多淨零方案進入台灣產業，也把台灣技術與服務帶向世界，「也歡迎世界的好的方案能夠來到台灣幫助我們」，政府會與產業及社會各界共同努力，兼顧經濟發展、社會進步以及環境永續，讓轉型成為台灣下一階段的成長動力。能源週主辦單位之一的中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳受訪表示，受到AI蓬勃發展，需要充足電力及能源來支應，另一方面氣候變遷也對人類社會產生嚴重威脅，認為這兩個議題都讓國際能源週格外重要，預期商機絕對不會低於往年的商機。他補充，今年展覽最大特色是國際化程度是歷屆以來最高的，總共460家參展廠商，有115家，來自20國的國際參展商，一共有英國、比利時、荷蘭、丹麥等9國的國家館。另外，這次也可以看到許多國內的傳統產業，如東元、大同、台塑切入能源市場，他說，在台北國際電腦展（Computex）就可以發現電源管理跟能源管理關乎到AI計算效率，以及節電效果，樂見國內產業投入能源管理領域。