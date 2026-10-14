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英國南約克郡一家野生動物園日前發生男子進入老虎圍欄後遭攻擊致死的憾事，據英國媒體報導，死者已確認為23歲的威廉．查普曼（William Chapman）。他小時候曾當過童星，演出過英國廣播公司（BBC）的節目。家屬13日晚間發表聲明，除了表達悲痛，也透露他多年來一直深受「嚴重精神疾病」困擾，須長期服用強效藥物。據報導，查普曼是在10日前往唐卡斯特（Doncaster）附近的約克郡野生動物園（Yorkshire Wildlife Park）。他在園區內進入老虎的圍欄，隨後遭到攻擊，現場證實已無生命跡象。目前，唐卡斯特市議會已針對此事展開健康與安全調查，園區也暫停開放，詳細經過與責任歸屬，仍待調查結果。查普曼的家人13日晚間發表聲明，形容他是「聰明、熱情、討人喜歡的年輕人」，家人非常愛他，他也深愛家人。家屬說，大家悲痛欲絕，至今仍難以接受這個事實。聲明中，家屬也透露，查普曼多年來一直深受嚴重精神疾病所苦，需要長期服藥。他們認為，這是否與他的死亡有關，應由驗屍官（coroner）依法判定，並呼籲外界尊重相關法律程序。此外，家屬特別請求大眾尊重隱私，表示在這個極度脆弱的時刻，網路上流傳具冒犯性的影片與畫面，給家人造成嚴重傷害。查普曼小時候是傑基．帕爾默戲劇學校（Jackie Palmer Stage School）的學生。學校13日發表悼詞，說很榮幸能見證他在學期間，不論作為一個人還是一名表演者，都有長足的進步，所有認識他的人都會深深懷念他，並向他的家人與朋友致上最深的哀悼。據報導，他童年時曾參與英國獨立電視台（ITV）製作的作品《含堅果成分》（May Contain Nuts），與曾在《哈利波特》系列電影中飾演哭哭啼啼幽靈角色的雪莉．亨德森（Shirley Henderson），以及演員達倫．博伊德（Darren Boyd）同台。他也曾在BBC的教育節目《真實故事》（True Stories）中，飾演英國醫師愛德華．詹納（Edward Jenner）。這起意外再度讓外界關注，動物園的安全設計與緊急應變機制。一般而言，大型猛獸的圍欄都有多重隔離設施，遊客原則上不可能進入動物活動範圍，若真的發生這種情況，園區是否有疏失、人員如何處置、安全設施是否有缺口，都是調查重點。至於實際情況，要等當局公布結果才能確認。英國的死因通常需經驗屍官調查並召開死因研訊（inquest），釐清死亡的原因與經過，這個過程可能需要數月。