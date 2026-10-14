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中高齡員工如何穩定就業，成為企業人力管理重要課題。中陽集團旗下大買家透過職務調整、彈性工時及資深員工帶領新人等措施，協助不同年齡層同仁適應工作，獲台中市政府勞工局首度辦理「友善中高齡企業職場認證」優等肯定，展現企業促進世代共融、支持員工持續發展的具體成果。這項認證從共融力、行動力、續航力、陪伴力及創新力等面向，評估企業在跨世代合作、職務再設計、彈性工作與人才留任等方面的作法。大買家表示，中高齡員工累積的工作經驗是企業重要資源，透過適切的職務安排，有助員工持續發揮所長。在留任措施上，公司透過工作能力評估與訪談，依員工能力及部門需求調整職務。曾有賣場同仁因工時較長考慮離職，公司協助轉任後端採購，讓既有經驗能在不同職務上延續；另視需求增補人力、安排彈性工時，協助員工兼顧工作與家庭照顧。人才培育則由資深員工參與。大買家推動內部講師制度，鼓勵同仁分享專業技能與實務經驗，並設置「八週小天使制度」，由資深同仁陪伴新進員工熟悉工作流程，搭配大字版工作規則及訓練資料，降低學習障礙。招募方面，也透過政府就業博覽會及多元平台，延攬中高齡與二度就業人才。因應員工工作需求，公司提供老花眼鏡、大尺寸高解析度螢幕，改善照明、廁所及防滑設施，並設置休息區，配置血壓計、血氧機與急救用品，每週安排視障按摩師提供服務。員工照顧措施也涵蓋不同聘僱型態，大買家為正職、兼職同仁及實習生安排年度健康檢查，提供醫護諮詢與健康評估。對家中有特殊照顧需求的員工，除家庭照顧假外，也依實際情況彈性安排工作型態與工時。面對數位工具導入，大買家開設AI基礎應用課程，介紹工具與實務操作，並透過數位學習平台提供線上訓練資源。中陽集團表示，未來將持續調整人才培育、工作環境及員工支持措施，讓不同年齡與人生階段的同仁，都有持續工作機會。