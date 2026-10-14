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中國知名越劇演員錢水明驚傳身亡，據悉她在演出結束後，深夜獨自一人到河邊洗戲服，未料失足落水，直到隔日清晨才被當地居民發現，享年59歲。警方也排除他殺可能，確認她為意外落水身亡。根據《極目新聞》報導，錢水明日前在演出過後，獨自一人到河邊清洗戲服，疑似失足落水，隔天早上遺體被當地居民發現，警方到場調查，最後排除他殺可能，確定錢水明是意外失足溺斃。錢水明所屬越劇團負責人方女士也證實，痛心表示錢水明待人親和，幾乎一生都奉獻給戲曲，而錢水明的告別式則在老家湖州南潯舉行。錢水明16歲投入越劇表演，是知名花旦，擅長金派、王派唱腔，是劇迷心中無可替代的演員。然而錢水明的離世，也讓民眾開始討論民俗戲曲的生存與演員生活保障問題，有人質疑她為何需要親自到河邊洗戲服，但也有人認為，這是身為演員對自己表演服裝的重視，掀起兩派討論。