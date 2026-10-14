Google最強AI模型來了！Google於10月13日正式推出全新旗艦AI模型Gemini 4 Argon，可回答問題、自動製作簡報、寄送電子郵件、分析大量資料，甚至將一張照片變成可以玩的3D遊戲，同步強化AI自主執行任務能力，即使使用者離開電腦，AI還可以繼續工作。不過，想體驗新模型有資格限制，目前僅開放Google AI Pro與Ultra付費會員使用，免費版用戶暫時無緣升級。
Gemini 4 Argon有哪些新功能？不只聊天、還能幫你做完工作
根據Google台灣官方部落格，Gemini 4 Argon可以連續完成多個工作步驟，從理解資料、分析內容，到實際產出成果，都能交由AI協助處理。其中最貼近日常工作的功能，就是自動製作簡報，只要提供包含各種專案資料的資料夾，Gemini就能自行整理資訊、製作客戶提案簡報，接著透過電子郵件寄送給客戶，甚至建立後續定時任務，減少重複工作。
另一項新功能則是「Tasks」任務模式。使用者可以直接在Gemini聊天視窗切換至Tasks，將需要多個步驟才能完成的工作交給AI處理，即使暫時離開電腦，Gemini仍能持續執行任務，並在過程中回報進度。新模型也改善回答品質，Google表示，Gemini 4 Argon能減少模糊不清、過度保守的回答，以及不必要的重複內容，讓回覆更加直接、精準。
一張照片變3D遊戲！Gemini還能串接超過40款App
這次升級另一大亮點，就是AI的程式開發與3D創作能力，只要提供一張真實辦公桌的照片，透過Gemini 4 Argon搭配Antigravity、Blender等工具，就能將桌面轉換成一款可實際操作的迷你賽車遊戲，包含賽道、碰撞效果及車輛音效都能協助完成。
同時，Google也將Antigravity程式開發工具整合進Mac版Gemini應用程式，讓符合資格的用戶直接從聊天切換到寫程式、開發網站或製作互動功能，不必一直在不同工具之間切換。
Gemini擴大應用程式串接能力，目前支援超過40款App，包括OpenTable、Adobe、Shopify及Instacart等服務。使用者可讓AI協助訂餐廳、處理圖片設計或商業工作。
Gemini 4 Argon誰能用？免費版、AI Plus暫時無緣
Google宣布Gemini 4 Argon自10月13日起全球陸續推出，但並不是所有用戶都能免費升級。目前Google AI Pro與Google AI Ultra訂閱用戶，可在Gemini應用程式及Google搜尋AI模式中使用Gemini 4 Argon；如果想透過Google Antigravity體驗新模型的進階程式開發能力，則必須具備Google AI Ultra訂閱資格。
至於Gemini免費版及Google AI Plus用戶，現階段都不在新模型的開放名單中，Google也尚未公布何時會提供免費使用。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據Google台灣官方部落格，Gemini 4 Argon可以連續完成多個工作步驟，從理解資料、分析內容，到實際產出成果，都能交由AI協助處理。其中最貼近日常工作的功能，就是自動製作簡報，只要提供包含各種專案資料的資料夾，Gemini就能自行整理資訊、製作客戶提案簡報，接著透過電子郵件寄送給客戶，甚至建立後續定時任務，減少重複工作。
另一項新功能則是「Tasks」任務模式。使用者可以直接在Gemini聊天視窗切換至Tasks，將需要多個步驟才能完成的工作交給AI處理，即使暫時離開電腦，Gemini仍能持續執行任務，並在過程中回報進度。新模型也改善回答品質，Google表示，Gemini 4 Argon能減少模糊不清、過度保守的回答，以及不必要的重複內容，讓回覆更加直接、精準。
這次升級另一大亮點，就是AI的程式開發與3D創作能力，只要提供一張真實辦公桌的照片，透過Gemini 4 Argon搭配Antigravity、Blender等工具，就能將桌面轉換成一款可實際操作的迷你賽車遊戲，包含賽道、碰撞效果及車輛音效都能協助完成。
同時，Google也將Antigravity程式開發工具整合進Mac版Gemini應用程式，讓符合資格的用戶直接從聊天切換到寫程式、開發網站或製作互動功能，不必一直在不同工具之間切換。
Gemini擴大應用程式串接能力，目前支援超過40款App，包括OpenTable、Adobe、Shopify及Instacart等服務。使用者可讓AI協助訂餐廳、處理圖片設計或商業工作。
Gemini 4 Argon誰能用？免費版、AI Plus暫時無緣
Google宣布Gemini 4 Argon自10月13日起全球陸續推出，但並不是所有用戶都能免費升級。目前Google AI Pro與Google AI Ultra訂閱用戶，可在Gemini應用程式及Google搜尋AI模式中使用Gemini 4 Argon；如果想透過Google Antigravity體驗新模型的進階程式開發能力，則必須具備Google AI Ultra訂閱資格。
至於Gemini免費版及Google AI Plus用戶，現階段都不在新模型的開放名單中，Google也尚未公布何時會提供免費使用。