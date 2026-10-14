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▲▼蒂蒂團購品項包山包海，抽獎禮物也很豐富。（圖／翻攝自蒂蒂IG@ suck_didi）

▲蒂蒂與土耳其男友阿維的戀情也收穫不少流量。（圖／翻攝自蒂蒂IG@suck_didi）

網紅蒂蒂（本名陳奐耘）在IG坐擁43萬粉絲，今（14）日是她的31歲生日，蒂蒂按照慣例找各大廠商開團購，提供優惠價格回饋粉絲。昨日團購活動就已開跑，蒂蒂在限動不停更新營業額，才1天時間業績就已破億，比百萬網紅愛莉莎莎內衣團購的10天2800萬業績還要狂。蒂蒂也放話每筆訂單都有刮刮樂，最大獎是現金31萬元，讓粉絲嗨爆。蒂蒂本業是婦產科醫師，靠著說話嗆辣、直白搞笑的風格，在網紅圈殺出一條血路，她與土耳其籍男子「阿維」的跨國戀情也掀起無數粉絲關注，讓蒂蒂的流量與人氣持續攀升。而每年生日都會開「大蒂宮生日慶」團購活動的蒂蒂今年也不例外，她找來72家廠商合作，推出不同產品的團購優惠，販售清單從臉部保養到運動套裝、高蛋白、內衣褲、保險套、冷凍火鍋、香氛用品、吹風機等等，應有盡有，讓不少粉絲逛到失心瘋。蒂蒂更祭出單筆免運優惠，每筆訂單還可以獲得一張刮刮樂，就算沒刮中大獎，還可以參加她11月28日將舉行的抽獎大會，最大獎品是31萬元現金，其他好禮還包括商務艙來回機票、iPhone 18手機、一輛機車、名錶等等。蒂蒂透過這種方式衝高買氣，昨日中午12點才開放的團購活動，截至晚間8點，業績就已破億。蒂蒂也因此不停加碼抽獎品項，在IG限時動態不停跟粉絲更新戰報，今早最新消息是業績破1.2億，蒂蒂要抽155位能拿到現金1萬元的幸運兒。另外，消費金額前3名的人還可以被蒂蒂請吃飯。她透露目前最大金主已花30萬，讓許多粉絲看傻。網友忍不住在Threads發文討論：「看蒂蒂生日團購居然可以業績破1億，然後其中一個人最高消費還買了30萬，真的好扯，1億欸」、「有誰剛剛也是在一陣混亂的買蒂蒂生日慶」、「而且她親力親為，半夜還在跟廠商通電話」、「又買一支Dyson水管（吹風機），比之前買便宜快6千，真的蒂造奇蹟」、「蒂蒂團購比百貨公司還強」。