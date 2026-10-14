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櫃買中心現址租約將於明（2027）年6月到期，民進黨立委郭國文今（14）日在立法院財政委員會質詢，既然台北101叫「台北金融大樓」，而且台灣證交所早已進駐大樓內，若能讓櫃買中心也入住，兩者業務相近，也符合「台北金融大樓」名稱。對此，台北101董事長賈永婕則表示，目前台北101大樓是滿租狀態，短期沒有可能性，但委員的建議會聽進去。櫃買中心在台北古亭捷運站附近的大都市國際中心，租賃11、12、15、16樓4個樓層，自1997年進駐後，已經近30年，房東幾度易主。不過，傳出房東有意出售，原本櫃買中心也有意買下，雙方對合約條款有部分意見分歧，加上大都市國際中心屋齡也已超過30年，未來還可能面臨都更搬遷，種種考量之下，櫃買中心決定另覓新辦公地點，目前已積極洽談。今日在立法院財委會民進黨立委郭國文也為櫃買中心發聲，直接詢問台北101董事長賈永婕，能否協助櫃買中心搬進台北101金融大樓。郭國文說，台灣證交所早已進駐台北金融大樓，櫃買中心卻流落在外，既然泛公股持有台北101股權達58%，櫃買中心業務也與證交所相近，應該讓證交所與櫃買中心在一起，而且台北101大樓金融產業進駐占了6成，櫃買搬進101，也符合「台北金融大樓」名稱。不過，賈永婕也回應，這個可能性短期沒有，因為目前101大樓是滿租狀態，而且租客都有合約，不可能提前解約，但立委建議會聽進去。