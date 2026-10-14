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台北市長蔣萬安8日拋出震撼彈，喊出遷建台北松山機場改作為台北AI園區，引發譁然。國防部長顧立雄今（14）日坦言，事前市府並沒有發函給國防部，交通部次長林國顯也說，「沒有接到通知，也是在媒體上看到」，至於後續市府有無來溝通？林也說，「目前沒接獲」。國民黨立委黃仁關心，松山機場是否可能遭到斬首戰？顧立雄稱，桃園機場也一樣，答覆藍委黃建賓時也說，不可能因為有風險就不要機場，否則桃園機場也有一樣的風險，他甚至說，桃園機場可能更難守。綠委林楚茵質詢時關心北市府宣布遷移松山機場前，有無發函給國防部、交通部？顧立雄坦言，國防部並沒有接獲台北市政府就這議題研討，是跟大家一樣蔣萬安宣布才知道交通部次長林國顯也說，「沒有接到通知，也是媒體上看到」，目前也沒接獲北市府來溝通。林楚茵則大酸，她理解召委為何要排這個程序，顯然是希望立委幫蔣市長做這個答案，跟全民溝通，跟中央部會溝通。