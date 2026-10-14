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旅客行程大亂 急趕上班焦急萬分

安檢人員檢查不力

日本沖繩那霸機場當地時間13日清晨6時許，因清潔人員疑似在管制區內遺失一把剪刀，導致機場部分安檢通道被迫暫時封閉長達近2小時。事件引發大批旅客滯留，並造成30架次航班延誤，最長延誤時間1小時43分鐘。綜合日媒報導，事發當時清潔公司有2名工作人員攜帶兩把剪刀進入限制攜帶危險物品的管制區域，隨後傳出其中1把剪刀下落不明，一度懷疑是不慎遺失在安檢管制區內。為確保飛航安全，機場當局不敢大意，隨即採取緊急應變措施，將部分安檢通道暫時封閉，展開地毯式搜尋與安全確認。所幸經緊急追查後，該把剪刀最終在清潔業者的辦公室內被尋獲。在確認並無安全疑慮後，機場安檢作業於上午7時53分全面恢復正常。突如其來的安檢關閉打亂了許多旅客的行程。一名受訪旅客坦言，「這是第一次遇到這種事，心裡真的很焦急」。另一位旅客則無奈表示，「從清晨6點多開始已經等了快兩個小時。這次是來旅遊的，本打算回去馬上上班，現在時間變得非常緊湊，真的很趕」。受此安檢暫停事件影響，那霸機場出發的航班出現不同程度的延誤。各家航空公司統計顯示，截至13日下午4時，已有30個航班延誤，最長延誤時間達到1小時43分鐘。而整起烏龍其實源於其中一位清潔人員離開時，將剪刀帶出管制區返回辦公室，但安檢人員未能掌握到這項資訊，這才引發了後續誤以為剪刀在管制區內不翼而飛的風波。受到這起意外影響的主要是使用機場南側登機門的旅客，安檢站A遭到關閉，以搭乘日本航空集團相關航班的乘客為主。至於機場北側登機門使用安檢站B及C的旅客則並未受到太大影響。