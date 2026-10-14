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國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）即將移師洛杉磯進行第3戰，陷入0勝2敗劣勢的洛杉磯道奇已經沒有退路。道奇將派出陣中王牌左投史奈爾（Blake Snell）先發主投，迎戰密爾瓦基釀酒人派出的年輕左投賈瑟（Robert Gasser），雙方將在道奇球場上演一場關鍵的左投大對決。現年33歲的史奈爾擁有豐富的季後賽經驗，這將是他生涯第17次在季後賽先發登板。在國聯分區系列賽對戰亞特蘭大勇士的第2戰中，史奈爾雖僅失1分，但主投3.2局就投出5次保送，用了90球僅抓下11個出局數。對於這場表現，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示：「他面對勇士的方式並不是他現在該有的樣子，他投得太過閃躲，導致球數落後太多且缺乏效率。現在回到主場球迷面前，我想我們會看到一個截然不同的他。」值得一提的是，史奈爾去年在國聯冠軍系列賽第1戰面對釀酒人時，曾繳出主投8局僅被敲1安打、狂飆10次三振的無失分完美表現。道奇今年夏天網羅這位兩屆賽揚獎得主，正是為了應對這種關鍵時刻。史奈爾在賽前受訪時展現強烈企圖心：「我不會去想去年的事，因為那與今年無關。不管是0勝2敗還是2勝0敗，對我來說都沒有差別。我知道我該怎麼做才能贏球並宰制比賽，我會把專注力放在這上面。」相較於經驗老到的史奈爾，27歲的賈瑟剛在國聯分區系列賽完成生涯初次季後賽先發。這位加州子弟兵在季末展現出色的壓制力，並在本次季後賽中力壓隊中多位投手，成功爭取到這場關鍵戰役的先發任務。賈瑟在G3登板前將擁有6天的完整休息，預期能以最佳狀態應戰。釀酒人總教練莫菲（Pat Murphy）嚴格控管先發投手面對打者第三輪的策略，也讓賈瑟的使用更具彈性。道奇目前陷入自2023年國聯分區系列賽以來的首次0勝2敗困境。根據歷史數據，在七戰四勝制的季後賽中，陷入0勝2敗落後的球隊，最終能逆轉晉級的機率僅有17%（95次中發生16次）。在現行2-3-2賽制下，客場先輸兩場的球隊，逆轉晉級的機率則是19%（57次中發生11次）。面對極為不利的局面，道奇總教練羅伯茲坦言這絕對是個挑戰：「我們能辦到嗎？絕對可以，但現在最重要的是，你必須先贏下這第一場比賽。」雙方將於台灣時間15日上午8點在道奇球場點燃戰火，這場左投對決勢必將成為決定系列賽走向的關鍵分水嶺。