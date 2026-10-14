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新急診後送整合病房預計12月啟用 急診暫留補助計畫將開始

▲陳晉興今日出席「元宇宙胸腔手術導航與科技照護臨床場域開幕活動」。（圖／記者張乃文攝）

年底連假多，急診人潮再現。台大醫院院長余忠仁日前透露，中秋連假期間，台大急診單日來診量創下430人歷史新高。衛福部也宣布，挹注2.5億元鼓勵醫療院所連假開診。台大醫院副院長陳晉興指出，近日每天來診數超過300人次，國慶連假一度逼近400人次，預計新的急診後送病床將於12月1日正式啟用。對於台大醫院急診來診人潮多，台大醫院副院長陳晉興今（14）日提到，余院長非常重視這件事，盡可能收治患者，同時盤點院內空間，但仍有不足情況；「不曉得為什麼」他透露，可能是近期有流感或新冠的狀況，來診患者每天都超過300人次，因此暫留人數也比較多。陳晉興提到，急診平均約250人次，但近日每日急診量都超過300人次。衛福部及健保署相當關心，因此準備要開始新的急診後送、整合病床，預計在12月1日要開始正式運作；初期會先開設10幾床。先前衛福部與台大醫院、長庚醫院開會討論「急診暫留補助計畫」，他也說，近期會開始進行。除了呼吸道疫情外，陳晉興說，因為台灣醫療太方便，許多人在連續假期會將急診當門診使用，仍希望大家可以盡量分流。台大醫院提供「聰明就醫」指南，並建置「愛幫就醫」民眾就醫諮詢專線（02-2356-2891），已經在10月1日正式開通服務。服務時間為每日上午8時至下午5時，由受過專業訓練的護理師及醫事人員線上提供諮詢，依循標準化流程評估民眾主訴症狀的急迫性與醫療層級。陳晉興今日出席「元宇宙胸腔手術導航與科技照護臨床場域開幕活動」，希望相關技術除了提升病人醫療品質，安全有保障，也讓學生沉浸式在虛擬環境反覆學習。