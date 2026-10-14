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▲大谷在10月份不僅飽受傷勢困擾，打擊手感也陷入低潮。他能否找回狀態，將是決定洛杉磯能否在這輪系列賽中反撲的最大關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇在面臨落後的不利情況下，將派出左投史奈爾（Blake Snell）扛下先發重任。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基釀酒人距離世界大賽僅差兩勝，而洛杉磯道奇在國家聯盟冠軍系列賽第3戰正面臨著極大的壓力。釀酒人在第2戰以7：4獲勝，取得2：0的絕對優勢，這讓尋求衛冕的道奇陷入困境。如今系列賽移師洛杉磯，道奇必須設法重振旗鼓，阻止釀酒人一步步將他們逼向淘汰邊緣。第3戰定於台灣時間10月15日上午8點（美東時間14日晚間8點）舉行，將由FS1全美轉播。道奇若想逆風翻盤，這3件事將是關鍵。道奇目前最大的隱憂，在於季後賽期間無法穩定產出分數。儘管陣容星光熠熠，擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和佛里曼（Freddie Freeman）等超級球星，但他們在得分圈有人時屢屢無功而返，完全不像是支力拚三連霸的隊伍。此外，大谷在10月份不僅飽受傷勢困擾，打擊手感也陷入低潮。他能否找回狀態，將是決定洛杉磯能否在這輪系列賽中反撲的最大關鍵。道奇擁有扭轉戰局的經驗與天賦，但他們急需陣中的重砲手在關鍵時刻挺身而出。道奇在面臨落後的不利情況下，將派出左投史奈爾（Blake Snell）扛下先發重任。史奈爾必須設法壓制釀酒人的攻勢，為道奇打線爭取找回節奏的時間。他的首要任務是減少保送、控制對手的跑壘，並防止釀酒人在比賽初期就建立領先優勢。此外，如果比賽到了後段戰局依然緊繃，道奇的牛棚也必須穩住陣腳。對於迎戰的左投史奈爾，釀酒人將派出同樣是左投的賈瑟（Robert Gasser）掛帥先發。釀酒人需要賈瑟提供優質的投球內容，避免道奇在主場球迷面前打出氣勢。第3戰的結果將極大地改變國聯冠軍戰的走向。若釀酒人獲勝，他們將取得聽牌優勢，距離淘汰衛冕軍僅一步之遙；若道奇拿下這場勝利，將把劣勢縮小至2：1，並有機會在主場延續反攻氣勢。儘管釀酒人主導了前兩戰，但道奇憑藉豐富的奪冠經驗，絕對有能力讓系列賽再次變得膠著。道奇的目標非常明確：守住奪冠希望，避免陷入萬劫不復的深淵。