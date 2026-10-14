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台北市長蔣萬安8日拋出震撼彈，宣布遷建松山機場改為台北AI園區引發議論。立法院外交國防委員會召委徐巧芯隨後出招，今（14）日安排國防部、交通部專案報告此事。台北市長蔣萬安表示，國防部長顧立雄過去參選台北市長時，也曾提出，若機場捷運通車後，可以考慮松山機場存廢，所以這件事確實可以好好地討論。蔣萬安今出席幸安市場開幕活動，針對松山機場遷移問題，他說日前顧立雄也有出來說明，松機遷移一定要顧及到整體防衛需求，這一點他很認同，因為之前也有講，松機遷移當然因應新形態的戰略思維以及想定，確實可以來重新評估相關配置。蔣萬安強調，他都很願意跟中央坐下來好好地討論溝通，他也知道顧立雄之前參選台北市長期間也有提出，若桃園機場捷運通車以後，就可以來考慮松山機場存廢，所以這件事情確實是可以好好地來討論，同樣的相關時機條件也都已經成熟。顧立雄2014年曾起心動念選台北市長，他當時接受電台訪問時稱，桃園機場捷運完成後，台北到桃園只要35分鐘，桃園機場跑道也擴建完成後，就要考慮松山機場存廢議題，因為松機導致松山、大同限高限建，無法做軸線翻轉，犧牲台北市，希望這個議題可以理性討論，更稱可以考慮作為中央公園的綠地。