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金州勇士今（14）日在NBA熱身賽迎戰強敵洛杉磯湖人。本場比賽備受期待的勇士超級菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在場上再度展現即戰力，目前轟下17分、5籃板、4助攻與2抄截的亮眼數據。不過，他在第3節的一次切入突破中不幸扭傷左腳踝，隨後退場接受檢查。所幸在下場時他並沒有跛腳，也很快回到場邊，讓勇士球迷捏了一把冷汗。根據現場記者Nick Friedell與勇士隊記Anthony Slater報導，倫德伯格在第3節的一次切入突破中，左腳踝出現明顯扭傷。當下他雖然面露痛苦神色，但仍留在場上執行完兩次罰球。罰球結束後，勇士隨即透過犯規將他換下場，工作人員第一時間上前檢查，隨後倫德伯格返回更衣室進行進一步評估。讓勇士迷可以稍微安心的是，現場記者觀察指出，倫德伯格在走回更衣室的途中並沒有出現跛腳的情況，隨後也很快就回到場邊。目前球團仍需等待進一步的官方傷情評估，才能確定他是否會缺席接下來的熱身賽賽程。倫德伯格在季前賽的出色發揮並非偶然。在賽前受訪時，勇士主帥科爾（Steve Kerr）被問到「這是否是你執教勇士以來，遇過最具即戰力、最有經驗的新秀」時，給出了極高的肯定：「沒錯，絕對是。他是準備最充分、最隨插即用的新秀。」科爾也盛讚倫德伯格的勵志成長背景：「他並不是那種五星高中生招募入學，而是在亞利桑那州的尤馬初級學院一路打拼才走到現在。所以他格外珍惜這個機會，也很好相處，願意聽取指導，一心想做出正確的場上選擇，態度非常完美。」此役在傷退之前，倫德伯格出賽繳出17分、5籃板、4助攻、2抄截的全能成績單，攻守兩端都展現出老練的身手。