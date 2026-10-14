必勝客官方小編證實，活動只到10月15日

我是廣告 請繼續往下閱讀

必勝客55元「披薩＋飲料」爆紅！粉絲：不是詐騙快吃爆

《NOWNEWS今日新聞》記者也實測成功，輸入優惠代碼「91115」，開吃「夏威夷個人披蕯＋茉香柚茶」只要55元！

▲必勝客55元「披薩＋飲料」是真的！優惠代碼「91115」爆紅。（圖／翻攝自必勝客官網pizzahut.com.tw）

實測買法教學！優惠代碼「91115」 倒數兩天吃到10/15

《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，原價「夏威夷個人披薩95元＋茉香柚茶20元」總共115元，這次優惠相當於下殺48折，現省60元，真的很划算。

必勝客隱藏速食優惠又來了！雖然限定APP會員購買，但直接送上人氣「夏威夷」口味很對消費者的胃。粉絲直呼「本來還以為是詐騙，這種價格不吃爆真的說不過去吧！」，超多網友急忙提醒「外吃」都有買到了，《NOWNEWS今日新聞》記者實測買法一次整理。超多Threads網友分享，「現在55塊就可以吃披薩+飲料？」直呼「看貼文本來還以為是詐騙 結果居然是官方」，大讚「這種價格不吃爆真的說不過去吧！」掀起大批消費者跟風。難怪大家都分享，「脆真的沒有騙人」、「好便宜喔🥳吃得真舒爽暢快」；而且記者海巡社群網路，幾乎都買得很順利，紛紛肯定必勝客「真的佛心」。提醒大家，不開放軟歐、可加價升級其他餅皮；每位會員每日限購1組，限線上結帳。