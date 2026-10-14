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擔任國王治理群眾 走出皇宮也要當冒險家

▲玩家要扮演國王，決定犯罪子民的懲罰。（圖／Dadi Entertainment提供）

▲在各懷鬼胎的朝廷中，玩家要獨自努力治理國家。（圖／Dadi Entertainment提供）

治國外有小遊戲 支援繁體中文

德國獨立開發團隊Dadi Entertainment宣布，旗下研發的中世紀奇幻動作RPG新作《王權親征（Dadi Kingdom）》將參與「Steam新品節」，並正式推出全新的免費試玩版更新，更新內容包括支援繁體中文、大幅擴充遊戲內容，如重現生機的王座大廳、全新夜間事件與巨龍冒險等，玩家可在10月19日到26日的Steam新品節免費試玩。官方同時宣布，遊戲預定於12月7日正式在Steam啟動搶先體驗。Dadi Entertainment開發的《王權親征》，是一款中世紀奇幻動作RPG，結合政務經營與親自打鬥的動作RPG元素，玩家要扮演國王，在各懷鬼胎的朝廷中治理國家。每天早上，都有帶著各種藉口的子民來到王座前，國王可選擇處以罰金填補國庫、直接釋放，或是關進地牢、送去服苦役與凶險冒險等。百姓、教會與法師會記住國王的每一次判決，這些後果終將在未來反映到國王身上。玩家扮演的國王走出城門後，治國變成了實打實的動作RPG遊戲。玩家必須持劍、施法或拉弓，親自面對強盜、骷髏等威脅，探索廢墟森林、強盜營地乃至沙漠中的海盜船。 在能力成長上，玩家必須在教會（傳授弓箭技能）與法師（傳授火系法術）之間作出選擇；一旦選定其中一方，另一方的技能將永遠無法學習，導向截然不同的冒險歷程。國王隨時需要消費黃金來派遣巨龍執行任務、雇用士兵或修築城牆。然而到了夜晚，骷髏襲擊城牆或火山噴發都會造成國庫虧損，一旦國庫空虛，統治便告終結。此外，國王會逐漸老去，玩家必須趁早生下繼承人，才能讓王朝持續延續下去。如果對治國感到疲憊，遊戲內還準備了多樣化的休閒玩法，像是可挑戰指縫插刀與擲斧頭比賽的酒館小遊戲。玩家可親手捏出獨一無二的國王，自訂下顎線條與戰紋外觀。另外，遊戲提供德文、英文、西班牙文語音，並支援包括繁體中文等13種語言文字。玩家可在「Steam新品節」免費試玩《王權親征》，正式版預定於12月7日正式在Steam啟動搶先體驗。