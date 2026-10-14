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▲2026年權利金總額逾百億地上權案統計，松南營區決標後簽約總額有望破400億。（圖／台灣房屋提供）

隨台北松山機場遷移議題再掀熱議，周邊土地開發也備受關注！業界傳出曾是輝達台灣總部備案選項、緊鄰松機南側的原松南營區萬坪地上權案，正由國產署招標，底價逾 200 億元創公有地上權史上第二高，預計 11 月 9 日開標。若該案順利決標，今年地上權簽約總額將衝破 400 億元改寫歷史新紀錄。原松南營區基地廣達萬坪，為容積率逾 400% 的特專二商業用地，明訂禁作住宅，設定年限 70 年。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，松機若遷移將釋出逾 200 公頃土地，航道下的大同、中山與內湖管制大解放；即使遷建未定，松南營區若順利決標，將串聯全球人壽國泰營區地上權，擴大敦北商圈並型塑「台北華爾街」，潛在投資者以金控、壽險與跨國科技業為主。今年地上權市場百億大案接連登場，包括北士科 T17、T18 由台灣輝達以 122 億元簽約打造台灣總部，凱基人壽也以 101 億元拿下陸保廠 C 區。若底價達 202.1 億元的松南營區於 11 月 9 日順利決標，將寫下單年三宗百億大案齊發的歷史紀錄，帶動全年地上權簽約總額突破 400 億元。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，地上權熱潮主要受 AI 熱潮驅動，大型企業急需擴大辦公空間，精華區萬坪公有地成為首選。此外，金管會放寬保險業不動產投資最低收益率門檻至 2.54%，增添壽險業資金彈性，在北市商辦租金穩步上揚下，更大幅推升壽險業進軍百億地上權大案的積極度。