我是廣告 請繼續往下閱讀

女裝品牌LOVFEE近日宣布「正式結束營業」，然而多名員工出面爆料有欠薪的問題，且老闆始終沒有出面說明或給出交代，在社群上掀起熱議。如今，有員工更在Threads上發文，表示公司10/12中午開會宣布倒閉、薪水付不出來，老闆娘卻在10/10去看BIGBANG演唱會，讓網友傻眼表示：「薪水可以先付嗎………有錢看演唱會沒錢付員工薪水」、「還坐在搖滾區呢」、「薪水趕快吐出來好嗎。」LOVFEE倒閉消息一出引起譁然，更有員工控訴公司欠薪，不過至今僅證實品牌結束營業，對於積欠50名員工薪水一事未有回應。如今也有員工發現，公司在10/12宣布倒閉，老闆娘卻在10/10還跑去大巨蛋看BIGBANG演唱會。照片曝光後，讓網友氣憤表示：「薪水趕快吐出來好嗎」、「老闆、老闆娘甩鍋，底下員工苦哈哈」、「可憐的都是員工」、「還坐在搖滾區呢」、「就算倒閉，還是要看BIGBANG」、「這樣給人感覺好差」、「苦的都是員工..老闆生活品質不變。」不過也有人認為公司倒閉不代表老闆沒錢，可能是沒賺錢不想再繼續經營下去而已，「公司資產跟個人資產分開無誤，票應該是早早就買好的」、「公司倒閉清盤是公司的事，不是老闆本身私人的事。」話題掀起正反兩派論戰。LOVFEE曾在網拍界創下單月業績3000萬的業績，並且在百貨公司設櫃、台北中山成立門市，如今自創品牌結束營運，也讓不少人感到錯愕。公司針對帳戶內還有儲值購物金的會員，全面轉為透過客服信箱以人工方式進行銀行帳戶退款作業，但對於後續爆出的欠薪問題，未正面回應，而老闆娘目前IG是私人帳號狀態。