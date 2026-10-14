我是廣告 請繼續往下閱讀

沈伯洋聲量飆高 負面文章多10%

觀察暫無「超大規模境外資訊操弄」 阮俊達示警：最猛烈的飽和式攻擊尚未出現

年底選舉倒數44天，台北市長參選人沈伯洋網路聲量驚人，對此民進黨新媒體中心主任阮俊達秀出本月5日到14日雙北市長參選人4人網路聲量，沈伯洋總聲量最高，表示不必再多講好消息，反而要更仔細偵測、分析、討論還有哪些壞消息，示警沈伯洋負面文章比例平均上升了10%，代表選戰焦點確實開始偏移，而洋流帶動選舉聲量屢創新高，卻也讓其他民進黨縣市長參選人聲量下滑，近期暫時沒有「超大規模境外資訊操弄」現象，「最猛烈的飽和式攻擊尚未出現，仍然需要保持警戒」。對於沈伯洋網路聲量飆高，阮俊達說，關於雙北的網路聲量與社群觀察，應該不必再多講好消息。反而需要更仔細偵測、分析、討論，還有哪些壞消息？距離投票日倒數一個半月，如果贏不了，落差可能出在哪？首先是沈伯洋目前「所有已知民調」都還落後蔣萬安；第二，蔣萬安團隊接連發動毒品、死刑等負面選戰攻勢，甚至連沈伯洋小時候的聯絡簿都翻出來了。有沒有影響？當然有，過去兩週，沈伯洋的負面文章比例，平均上升了10%，代表選戰的焦點確實開始偏移。第三，藍營的支持者，以及依然柯昌的鋼鐵小草，這段時間在網路社群上，士氣多少比較低迷，表態的情況偏低。但不代表這群人就因此不支持蔣萬安、或失去了投票動機。在LINE的封閉群組，以及Facebook的封閉社團，仍有大量負面訊息在流傳。第四，社群平台上，AI假帳號的經營與操作越來越細膩，陸續被抓到不少個案，但整體來說，近期暫時還沒有「超大規模境外資訊操弄」的現象發生。最猛烈的飽和式攻擊尚未出現，仍然需要保持警戒。最後，隨著「洋流」帶動台北市長選舉的聲量屢創新高，其他縣市的民進黨縣市長候選人，近一週聲量反而大多呈現下滑。社群的討論與互動雖有熱度，但相對比較侷限在台派同溫層內，「期待各地的小水滴，也能更加關注、並勇敢表態推薦自己家鄉的候選人」。