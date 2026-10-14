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紙盒飲料上「利樂皇、新鮮屋」是什麼？喝多年才知真相

「利樂皇」是什麼？歷史近百年、設計超貼心

▲「新鮮屋」也是利樂包中的一種，同時也被大眾所熟知。（圖／記者賴禹妡攝）

平時買豆漿、鮮奶或果汁，打開紙盒時，你是否曾注意過包裝頂端印著「利樂皇」或「新鮮屋」幾個字，旁邊還附有開封圖解？近日有家長在Threads分享，兒子喝豆漿時突然好奇詢問「利樂皇」是什麼，讓她才驚覺自己喝了多年飲料，竟從未想過這個問題，意外引發網友討論。事實上，這個每天都可能看見的名稱，不是飲料品牌，也不是製造商名稱，而是瑞典包裝公司Tetra Pak的一種紙盒包裝設計形式，且是歷史近百年的貼心設計。一名網友在Threads發文表示，兒子喝豆漿喝到一半，突然開口問她：「媽媽什麼是『利樂皇』？」突如其來的問題讓她開始注意起紙盒上的標示，也忍不住疑惑，自己平常經常接觸這類包裝，卻一直沒有想過這幾個字代表什麼。貼文曝光後，不少網友對孩子的觀察力感到佩服，「這個孩子必須重點栽培，他找到了一個躺著賺的公司」、「可能是因為上面還有利樂王、利樂帝之類的」。另有熟悉包裝產業的網友解釋，利樂公司生產的包裝通常會標示相對應的包裝類型，民眾若將平常喝的鋁箔包飲料拆開，也有機會看到相關標示，「以前做飲料產品時，其實蠻怕遇到新的利樂包裝規格，因為不一定有市場。」那麼，經常出現在飲料紙盒上的「利樂皇」究竟是什麼？它屬於利樂包裝家族中的一種包裝形式，也是一般民眾熟悉的「新鮮屋」包裝，也常被用來指稱這類頂部呈屋頂狀的紙盒。「利樂」是瑞典包裝公司Tetra Pak的中文音譯，該公司長期投入食品包裝技術，相關包裝廣泛應用於乳品、果汁等飲品。由於這類紙盒在超市及便利商店相當常見，消費者往往習慣直接拿取、開封飲用，反而很少特別留意包裝上的名稱。利樂皇包裝至今累積近百年的發展歷史，相關設計最早可追溯至美國玩具工廠老闆John Van Wormer於1915年提出的構想，之後在1933年正式面世，逐漸成為乳品及冷藏果汁常見的包裝形式。這種紙盒外觀通常呈長方形，頂部則採屋頂造型，方便堆放與保存，也能應用於不同類型的飲品包裝。每年生產的利樂皇紙盒數量約1900億個，這類包裝早已融入全球人民的日常生活。過去紙盒飲料若直接撕開，可能出現開口不順、飲料突然流出或傾倒時容易灑出的問題，因此設計出簡單的開封方式，讓消費者更容易形成適合飲用的出口。利樂皇紙盒頂端也印製開封圖解：