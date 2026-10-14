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重拳整治兄弟會僅是遲來的正義？

地方檢察官遭痛批 紐約州檢察長介入調查

美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）一起發生於2024年的兄弟會集體性侵案，近期重啟調查後掀起極大爭議，引發外界關注。對此，校方於13日宣布，全面禁止所有兄弟會在宿舍內舉辦派對，禁令將至少持續至本學年結束，並將啟動一連串改革措施，以應對這場校園安全危機。康奈爾大學校長柯里科夫（Michael Kotlikoff）於週二發表聲明，首度公開向受害者致歉。「對於Jane Doe在2024年所遭受的傷害，我深感抱歉；對於這起性暴力事件發生在我們的康奈爾社群，我感到無比震驚與痛心」。柯里科夫坦言，「顯而易見，校園內的女性至今仍對自身安全感到疑慮。我們必須正視自身的不足，並採取實質行動來面對這一時刻」。柯里科夫強調，本學年剩餘期間全面終止兄弟會派對，任何違反禁令、擅自舉辦派對者將直接面臨停學處分。另外，為挽回學校聲譽並建立公正的調查機制，校方宣布即日起允許接受過「創傷知情訓練」的紐約州警進入校園調查性侵檢舉。這批專業警官將協助有意尋求刑事起訴的受害者進行偵訊，並向主管執法機關提交「完整的調查摘要」。柯里科夫透露，校方將邀請全美性暴力預防專家進駐，深入剖析導致校園性暴力的深層因素，並制定策略以推動負責任的性公民意識。他強調，這一系列舉措僅是康奈爾大學推動校園「系統性改革」的第一步。在美國大學校園運作數十年的「兄弟會」為全男性社團，兼具住宿、學習與社交功能，提供學生建立人際網絡的機會，但多年來常因過度酗酒、狂歡派對以及危險的入會虐待儀式而屢受爭議。這起風波源於上個月一名化名「Jane Doe」的女子提起的訴訟。原告指控，她在2024年參加康奈爾大學一所兄弟會小屋的派對時，遭多名男子下藥並集體性侵。對此，原告委任律師朱弗拉（Thomas Giuffra）回應表示，Jane Doe提起訴訟的初衷是為了改善康奈爾大學對性侵舉報的處理機制，「雖然今天宣布的措施有助於達成這一目標，但對保護Doe女士而言，已經太遲了」。據悉，Jane Doe在事發後已自該校輟學。依據美國聯邦法律規範，大專院校必須提供必要支援，協助性侵受害者在事件後繼續完成學業。除了校方的處置備受質疑，地方執法機關的辦案態度也引發強烈不滿。據美國媒體取得的數百份校方調查文件，地方檢察官范豪騰（Matthew Van Houten）在2024年收到校方提供的案情資料中，竟然僅有一份由受害者簽署的6頁聲明，以及幾張兄弟會成員在Snapchat上宣傳「提供免費性行為」的對話截圖。女子曾對校警明確表示百分之百確定自己遭到強暴，但這段內容卻不在校警提交給檢方的內容中，而檢方也未要求呈閱完整調查訪談逐字稿就認定證據未達起訴門檻。范豪騰當年既未親自偵訊受害者與證人，亦未對涉案人員提起公訴，此舉遭到州政府官員的嚴厲批評。紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）已正式指派州檢察長詹姆斯（Letitia James）接手並深入調查本案。